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打臉中國官媒、中鐵集裝箱 台灣外交部：制裁立陶宛屬實

中國因允諾我國以「台灣」之名設辦事處，對立陶宛針鋒相向。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/19 15:51
外交部發言人歐江安（照片來源：台灣英文新聞）

外交部發言人歐江安（照片來源：台灣英文新聞）

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合報導）昨（18）日中國官媒否認，國鐵旗下「中鐵集裝箱」公司（CRCT）片面中斷8月、9月直達立陶宛的鐵路貨運的報導，然而台灣外交部發言人歐江安今表示，經多方查證確有其事。

因今年7月立陶宛允諾我國以「台灣」之名設辦事處惹怒中國，北京於8月10日召回駐立陶宛大使並要求該國召回駐中大使，兩國關係惡化。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service, BNS ）隨後於17日披露隸屬中國國家鐵路集團的中鐵集裝箱公司發送給立陶宛客戶的信件，內容表示因兩國關係緊張，將取消本月底出發的貨運班次以及所有直達立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的班次，18日中央社報導此事。中國官媒環球時報當天撰文表示並無此事，中鐵集裝箱公司則透過《澎湃新聞》表示消息不實。

自由時報訪問立陶宛國鐵（Lithuanian Railways），證實有多列中國直達立陶宛的貨運列車8月底和9月上半月停駛，但轉運列車不受影響。

歐江安對此表示，外交部已注意相關報導，且經多方查證屬實。根據我方掌握訊息，該鐵路貨運是中國貨物出口到歐洲各種途徑當中，成本相對較低廉而且便給的運輸方式，中國政府有大量補貼。

歐江安也指出，外交部嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁的武器，並呼籲世界各國尊重自由貿易精神，遵循以國際規則為基礎的國際貿易體系，以維持全球經濟穩定及繁榮，保障各國人民不受脅迫的基本權利。我國樂願在此共同基礎之上，與包括立陶宛在內的理念相近夥伴合作，促進經貿往來與投資連結。

歐江安代外交部呼籲，民主陣營的夥伴國家相互尊重扶持，仗義聲援立陶宛，展現團結互助、不畏強權的決心，堅守共享的民主自由價值。台灣與立陶宛將在共同的理念及價值基礎上，持續深化兩國互惠互利的夥伴關係。
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中國
鐵路貨運
中鐵集裝箱
經濟制裁
外交部
歐江安

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