首間海外分館落腳台灣！「JR東日本大飯店台北」23日開幕

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「JR東日本集團」海外首家分館落腳台灣，進駐原本 「台北威斯汀六福皇宮」 原址，「JR東日本大飯店台北」今（18）日宣布，23日對外正式開幕，整體規劃288間客房、3家餐廳。

20年的南京商圈地標「台北威斯汀六福皇宮」2018年底正式熄燈，而該建築改由JR東日本集團接手承租，未來將以「JR東日本大飯店台北」（Hotel Metropolitan Premier Taipei）對外營運。

「JR東日本大飯店台北」今天宣布，將於23日開幕，由福永健司出任總經理，並從今天起接受旅客預訂。

「JR東日本大飯店台北」座落於台北市中心南京東路三段， 為 「大都會飯店 Hotel Metropolitan」系列 延伸出來的奢華品牌，共有288間強調舒適有溫度的設計感客房 ，包含31間套房房型可滿足商務、旅行及家庭等各族群住宿需求。

另有3家獨具風格的餐廳，包括來自日本仙台、首次進軍台灣的 「はや瀬」（HAYASE）懷石料理和鐵板燒、由擁有30年資歷的日籍主廚主理的「鉑麗安」（BRILLIANT）全日餐廳，以及將創意巧思和食材融合的「凱華樓」（KAI HUA LOU）中華料理。

此外，飯店內還有3家各異其趣的酒吧，無論是提供輕食、下午茶及時尚飲品的Lounge Bar、夜幕低垂時放鬆身心的Live Jazz酒吧，或是集結愛好人士的雪茄吧，皆能讓顧客在台北市中心一次盡享各式體驗。

福永健司表示，這是JR東日本集團的海外第一家飯店，他將專注於提升品質，透過強大的團隊合作和獨特的待客之道，打造一家提供海內外旅客擁有美好住宿體驗的飯店。