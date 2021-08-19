Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

迎戰Delta病毒 輝瑞、AZ疫苗效力究竟會掉多少？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/19 15:03
倫敦滑鐵盧車站（圖／AP）

倫敦滑鐵盧車站（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗的效力會隨著時間減弱，已是不爭的事實，而英國一項新研究則提供了更清楚的輪廓。在極具威力的Delta變種病毒面前，無論是輝瑞（Pfizer-BioNTech，BNT）或阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ），完整接種三個月後，保護力都會略為降低。

路透報導，牛津大學檢驗了在英國採集的300萬件鼻咽拭子，研究已接種兩劑疫苗者，過了90天後，對抗Delta的效力還剩多少。結果發現，BNT防護力降至75%，AZ則降至61%。相較之下，接種第二劑後兩周，BNT與AZ效力分別為85%與68%。

至於年齡層差異，35歲以上保護力減弱的情況較為顯著。研究人員強調，疫苗仍有一定程度的效力。隨著時間推移，兩款疫苗的保護力約於接種第二劑後的四、五個月時會趨近。

此外，完整接種者，若不幸染疫，病毒量與未施打疫苗者並無太大差異，這結果呼應了日前美國疾病管制中心（CDC）所提出的報告，認證了Delta的可怕傳播力。

鑒於Delta變異株太難對付，以色列已於7月起對人民提供輝瑞追加劑，美國也擬於下個月跟進。根據NPR，世衛（WHO）一再譴責富國，不該在貧國還極缺疫苗時，就急著為人民打第三劑。特定國家佔去有限的疫苗資源，只會助長更危險的變異株，在疫苗覆蓋率低的地區大肆竄起。

延伸閱讀：
為一例封一國！ 防疫堡壘紐西蘭遭 Delta 攻破
Delta 病毒傳染力有如水痘！ 1人染疫9人遭殃
Delta
變種病毒
病毒
變異株
新冠肺炎
COVID
COVID-19
疫苗
輝瑞
牛津
AZ
BNT

相關新聞

比利時、西班牙入境免疫苗接種證明！台灣人出國規定看這邊
比利時、西班牙入境免疫苗接種證明！台灣人出國規定看這邊
2021/08/18 16:16
為一例封一國！ 防疫堡壘紐西蘭遭 Delta 攻破
為一例封一國！ 防疫堡壘紐西蘭遭 Delta 攻破
2021/08/18 16:09
高端疫苗開放35歲以下接種　指揮中心：8/18下午16時開放預約
高端疫苗開放35歲以下接種　指揮中心：8/18下午16時開放預約
2021/08/18 15:53
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
2021/08/18 14:11
越南允台商接種疫苗 重要工業區、嚴重疫區優先接種
越南允台商接種疫苗 重要工業區、嚴重疫區優先接種
2021/08/18 12:26

更新時間 : 2021-08-19 16:39 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】新北親友旅遊群聚感染6確診•足跡遍及台灣多個縣市　與北投群聚有重疊
【最新】新北親友旅遊群聚感染6確診•足跡遍及台灣多個縣市　與北投群聚有重疊
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新】台灣北市台電大樓群聚3員工染疫•包括已接種2劑疫苗之孕婦　19日起一半以上人力居家辦公
【最新】台灣北市台電大樓群聚3員工染疫•包括已接種2劑疫苗之孕婦　19日起一半以上人力居家辦公
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
最新！台灣疫苗覆蓋率達39% 已逾980萬人至少接種1劑新冠疫苗
最新！台灣疫苗覆蓋率達39% 已逾980萬人至少接種1劑新冠疫苗
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王