迎戰Delta病毒 輝瑞、AZ疫苗效力究竟會掉多少？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗的效力會隨著時間減弱，已是不爭的事實，而英國一項新研究則提供了更清楚的輪廓。在極具威力的Delta變種病毒面前，無論是輝瑞（Pfizer-BioNTech，BNT）或阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ），完整接種三個月後，保護力都會略為降低。

路透報導，牛津大學檢驗了在英國採集的300萬件鼻咽拭子，研究已接種兩劑疫苗者，過了90天後，對抗Delta的效力還剩多少。結果發現，BNT防護力降至75%，AZ則降至61%。相較之下，接種第二劑後兩周，BNT與AZ效力分別為85%與68%。

至於年齡層差異，35歲以上保護力減弱的情況較為顯著。研究人員強調，疫苗仍有一定程度的效力。隨著時間推移，兩款疫苗的保護力約於接種第二劑後的四、五個月時會趨近。

此外，完整接種者，若不幸染疫，病毒量與未施打疫苗者並無太大差異，這結果呼應了日前美國疾病管制中心（CDC）所提出的報告，認證了Delta的可怕傳播力。

鑒於Delta變異株太難對付，以色列已於7月起對人民提供輝瑞追加劑，美國也擬於下個月跟進。根據NPR，世衛（WHO）一再譴責富國，不該在貧國還極缺疫苗時，就急著為人民打第三劑。特定國家佔去有限的疫苗資源，只會助長更危險的變異株，在疫苗覆蓋率低的地區大肆竄起。

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