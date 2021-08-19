2021首屆台灣永續投資獎頒獎典禮 金融業高層共襄盛舉

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 台灣永續能源研究基金會主辦首屆「台灣永續投資獎」(Taiwan Sustainable Investment Awards, TWSIA)頒獎典禮，表揚績優永續投資機構，共11名企業代表出席。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，2020年全球新冠肺炎疫情肆虐，ESG投資成了全球最熱門的話題。在此期間金融監督管理委員會發布「綠色金融行動方案2.0」及「公司治理3.0」，進一步規範ESG投資相關辦法。各行各業也紛紛導入永續會計準則(SASB)及氣候相關財務揭露(TCFD)。

簡又新還說，在國際方面，歐盟也在今年針對金融業漂綠行為訂出相關準則，讓漂綠企業或基金無所遁形。顯示永續投資逐漸蔚為風潮，為呼應國際趨勢和支持政府相關政策，特舉辦本次頒獎典禮，讓永續投資能在台灣落地實踐。

台灣永續投資獎由中華民國退休基金協會王儷玲理事長擔任頒獎嘉賓。王理事長表示，金融業過去較少實踐ESG行動。而這次永續投資獎是金融機構的里程碑，發揮金融的影響力，創造正向循環。近年來以永續投資為策略資產規模快速成長，在全球新冠肺炎疫情肆虐下仍乘風破浪，顯示市場逐漸認同ESG與企業成長潛力密切相關。

王理事長認為ESG在未來十年至關重要，呼籲企業可以增加專職人員並培養專業能力，同時以數位的方式彙整公司資料，來面對未來的挑戰。

台灣永續投資獎評審團由中華民國退休基金協會王儷玲理事長、前金管會主委丁克華講座教授、前財政部長李述德講座教授、國立臺北大學商學院池祥麟院長及TCSA台灣永續獎申永順秘書長組成，並由王儷玲理事長擔任召集人。

該獎評比要素包含永續投資之願景與策略(30%)、標的篩選(30%)、影響及效益(40%)，針對機構有關投資方針與環境、社會、公司治理等永續發展的關聯性、機構內部永續作為、是否訂定未來擴大永續投資之規模及目標、所投資對象是否具備永續作為，如何篩選及評估永續投資標的、檢證投資對象是否有漂綠行為、ESG投資資產金額及其占投資總資產之比例、影響被投資對象永續作為之作法、是否持續關注被投資對象之永續作為，以及執行成果及持續成效表現等多項重點進行全方位評比。

本屆共有11家金融機構獲獎，名單如下：

金控組：國泰金控（典範）、玉山金控（楷模）

人壽組：富邦人壽（典範）、中國人壽（楷模）

銀行組：第一商銀（典範）、彰化商銀（楷模）

投信組：國泰投信（典範）、元大投信（楷模）、富邦投信（楷模）、永豐投信

投顧組：永豐投顧（楷模）

主辦單位企盼藉由舉辦我國首屆台灣永續投資獎，促使各界關注國際與國內諸多永續投資關鍵性議題之發展，同時期許政府能持續落實相關政策之策略方向與管理機制，並鼓勵企業治理高層警覺時勢變化並精進永續素養。