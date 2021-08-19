【郭台銘積極盯廠】百萬劑德國BNT疫苗•中秋節前運抵台灣？ 陳時中：不否認

歐洲塞爾維亞民眾注射的四種疫苗當中, 也包括輝瑞 (Pfizer) 疫苗 (圖/美聯社) 歐洲塞爾維亞民眾注射的四種疫苗當中, 也包括輝瑞 (Pfizer) 疫苗 (圖/美聯社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）媒體報導， 超過百萬劑BNT疫苗中秋節(9/21) 前可能抵台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天(19日) 面對現場記者提問時表示「你明知道我不能講」，但坦言「不否認」且情形樂觀，等訊息確定後會再跟外界報告。

鴻海、台積電、慈濟基金會一共捐贈1500萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，鴻海創辦人郭台銘最近更親自到歐洲「盯廠」。有媒體報導指出，第一批BNT疫苗可望在中秋節前運抵台灣，數量約為160萬到200萬劑。

中央社稍早引述媒體報導稱, 鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲「盯廠」有進展，捐贈BNT首批疫苗百萬劑，最快有機會9月18抵達台灣；對此，郭台銘辦公室幕僚劉宥彤則表示，沒有回應。

8月4日郭台銘曾在臉書PO文, 當時他剛到歐洲, 並且為了行程順利, 在當地一處購物中心接受了BNT疫苗注射:

我剛到歐洲，在捷克布拉格的第一個行程就是打疫苗，因為我需要取得一張歐盟證明，才可以接續在歐洲的行程！

這篇文章末尾還特別註明 #催貨進行式 以及 #疫苗施打有更多可能性 (如下)

聯合報今天報導，人在歐洲的郭台銘將在首批BNT疫苗抵台前返回台灣，並由他親自「迎接」疫苗到來。

對此，郭台銘辦公室幕僚劉宥彤接受中央社記者詢問時表示，「沒有回應」。

郭台銘及其家人8月前往歐洲，並在捷克布拉格施打COVID-19疫苗後，取得歐盟證明繼續在歐洲的行程，郭台銘此行主要目的是緊盯BNT疫苗出貨進度並持續催貨。

生產BNT疫苗的德國原廠BioNTech在8月中旬表示，交貨會按照與台灣機關約好的交貨期程，只要手續完成就會將疫苗運到台灣。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會7月與中國上海復星醫藥達成協議，分別採購500萬劑、總計1500萬劑的BNT COVID-19疫苗，捐給政府統籌運用。

百萬劑德國BNT疫苗•中秋節前運抵台灣？ 陳時中：不否認