〈時評〉杜康DR暴跌創記錄　主管機關善盡保護台股投資人責任了嗎？

台股杜康-DR最近連跌20根停板，跌幅98％，價格已不到0.5元，即將於8月31日下市，且拒絕依契約規定，按每股淨值4.5元買回，投資人慘遭「割韮菜」，主管機關無力管理，應負最大責任。

了解內情人士都知道，集中交易市場「兩康」，康友-KY、杜康-DR，長久以來，一直都是地雷股，2018年康友-KY弊案爆發前，股價從高點537元連吃14根跌停板，跌剩125元，董事長黃文烈投機取巧，每天偷賣9張股票套現，規避董事長出售10張，必須申報規定，9個月偷賣133張，套現5千萬元，又有銀行配合高質押，疑點重重。

康友-KY弊案爆發迄今已近3年，未見主管機關台灣證券交易所深入追查弊案，嚴懲涉案主嫌黃文烈，投資人保護中心無法保障投資人權益，令人遺憾。

杜康-DR案接續震撼股市，股價從7月21日開始，每股3.8元開始跌停板下挫，連吃20根跌停板不止，證交所眼見無法停止，決議訂8月31日下市，股價現已跌破0.5元，跌勢難止，投資人損失慘重。

2011年3月9日上市的杜康-DR，證交所同意其在台灣資本市場上市，令人不解。掛牌當天價格17.39元，即跌停板，首創紀錄，相當難堪，翌日3萬張買單，將股價拉到19.1元，再跌到18.3元，交易量46,458張，週轉率亦創股市紀錄，達到35％，顯見背後有黒手操縱股價，主管機關卻未深入追查。

令人驚訝的是109年9月25日，杜康-DR台灣價格是4.59元，在新加坡掛牌價格僅剩0.0650元星幣，溢價幅度高達3178.57%，顯不合理，而且當天在新加坡沒有交易量，在台灣卻有485.085單位交易，主管機關無力監管，任令坑殺投資人。

最令投資人無法接受的是杜康-KY來台市之初，承諾證交所，未來如果下市，將依淨值收購全部流通在外股票，目前帳面浄值每股4.5元，杜康-KY拒絕屢約收購，主管機關應負起責任，責令杜康-KY公司履約，否則日後投資人又如何建立對股市之信心，證交所不宜失信於民。

最近VHQ-KY因子公司可轉換公司債屆期未能清償，疑雲未解，將採變更交易方式，股價從2015年掛牌首日的165元，跌破14.85元，股價不到十分之一。投資人再次受損。

不止上市公司，興櫃公司炒作股票，坑殺投資人，亦屢見不鮮。例如每股淨值曾經只剩1.8元的普生，去年可以從5.71元飆升到156.5元，金萬林也從13.5元，炒作到200元，櫃檯買賣中心推出的熔斷機制，原來是為冷卻市場用，反而成為炒手藉勢使力的炒股工具。櫃買中心無作為，亦不追查背後黒手，難怪炒風難止。

去年集中交易市場「TDR之亂」，震撼股市，一年之內，美德醫-DR飆升4572.13%，明暉-DR大漲1571.57%，晨訊科-DR上漲376.59%，杜康-DR漲幅231.2%，漲幅最小的泰聚亨-DR，也有20.28%的漲幅，狂飆亂漲之後，9月28日，11檔DR股，竟然同步連續大跌，投資人損失慘重，迄今未見證交所徹查嚴懲股市炒手。

最近股市盛傳新冠肺炎疫情不止，未來10年人類都要戴口罩，口罩股至少飆升到千元，快篩檢測試劑供不應求，前景無限，股價看好，又是炒作的起手式，主管機關豈能不注意？

原物料股近期股價大漲，鋼鐵、塑化、玻璃、紙類、銅、鎳，只要沾上邊之類股，全部以缺貨為由飆漲，渾然忘卻景氣循環，週而復始之產業歷史，背後推波助瀾炒作黑手，主管機關金管會、證交所、櫃買中心應負起責任，嚴查究辦，勿令投資人淪於口號。