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有望清零？台灣8/19增1例本土新冠肺炎、5死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/19 14:07
台灣8/19新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）...

台灣8/19新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16006)，為本國籍50多歲男性，近期無國內外旅遊史，今(2021)年8月18日陪家人就醫，因家人需住院治療，故於同日接受陪病者採檢，於今日確診(Ct值22.7)；個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月13日，確診日介於6月2日至6月15日，死亡日介於8月13日至8月17日。

有望清零？台灣8/19增1例本土新冠肺炎、5死

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月17日累計公布14,681位確診個案中，已有13,545人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自美國(案16002)、立陶宛(案16003)、越南(案16004)、阿拉伯聯合大公國(杜拜) (案16005)及伊朗(案16007)入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於8月6日至8月17日。

有望清零？台灣8/19增1例本土新冠肺炎、5死

指揮中心統計，截至目前國內累計15,897例確診，分別為1,356例境外移入，14,488例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計826例COVID-19死亡病例，其中818例本土，個案居住縣市分布為新北市406例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
境外移入

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