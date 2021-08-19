行政院會19日通過財政部所提「證券交易稅條例」第2條之2、第3條修正草案，將優惠延長3年，實施至113年12月31日，稅率維持千分之1.... 行政院會19日通過財政部所提「證券交易稅條例」第2條之2、第3條修正草案，將優惠延長3年，實施至113年12月31日，稅率維持千分之1.5。中央社

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）行政院會今天(19日) 拍板當沖降稅延長3年，不過台股仍大跌450點。金管會證期局局長張振山表示，投資股市不是看一兩天，還是要回歸基本面，近期半年報獲利表現創10年新高，投資人要對台股抱持信心。

當沖證交稅稅率減半優惠年底將到期，行政院會今天拍板通過財政部擬具的「證券交易稅條例」第2條之2 、第3條修正草案，將優惠延長3年，實施至民國113年12月31日，稅率維持千分之1.5；草案將送立法院審議。

不過台股今天開低走低，終場大跌450點，失守16400點關卡。

張振山在行政院會後記者會表示，台股表現不是看一兩天，還是要回歸基本面。他說，根據16日出爐的半年報財報簽證顯示，上半年營收比去年同期成長23%，稅前純利成長117%，創下10年新高，投資人要對台股有信心。

台股8/19指數走勢圖 (來源: 台灣證交所)

台股19日開低走低，終場大跌450.87點，收在16375.4點，失守16400點關卡；跌幅2.68%，成交值新台幣4312.76億元。包括傳統產業、電子及金融類股同步走跌，拖累大盤再創波段新低。

傳產股中，水泥、食品、塑膠等類股指數跌幅皆逾1%，玻璃類股跌幅最重，達7.65%。

盤面熱門的航運類股，中航股價強勢漲停，仍無法激勵類股表現，長榮、陽明及萬海股價走跌，類股指數下跌逾5%。

電子股方面，台積電股價收在559元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至14.49兆元，影響大盤指數約126點。

國巨傳出調降大中華地區經銷商標準型晶片電阻價格，國巨不評論市場傳言，表示目前訂單穩定，營運正向發展。國巨股價收在450元，下跌48元，華新科等被動元件族群股價同步走跌。

其餘鴻海、聯發科、聯電、大立光等權值股也紛紛下挫，類股指數下跌2.75%；金融類股指數下跌逾1%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超547.87 億元。自營商賣超55.8億元，投信買超9.4億元，外資及陸資賣超501.47億元。

中央社引述兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，美國聯邦準備理事會（Fed）公布上月會議紀錄，市場憂心Fed貨幣政策轉變，是引發台股今天重挫的主因，包括韓國及香港股市也都同步走跌。

黃國偉說，近日美元指數走強，後續表現是重要觀察指標，若美元指數進一步走高，可能扭轉美元長線走弱的趨勢，牽動全球資金流向及台股後續表現，值得追蹤留意。

【當沖降稅延長3年】台灣股市19日終場大跌450點•失守1萬6400點關卡 創波段新低

圖/台灣證交所(8月19日)