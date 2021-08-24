【投資理財老生常談】八月台股震盪心驚驚　Q４存股標的入場好時機

台股震盪大，都是低價佈局績優股的好時機。 台股震盪大，都是低價佈局績優股的好時機。 (來源 中央社)

最近台股震盪不止，其實每年除權息行情結束，8月下跌機率高達75％，到年底，都是低價佈局好時機，翌年2至3月，上漲機率達70％，拉開除權息序幕，重視基本面，投資人其實不用太擔心。

不論老手或新手，投資人最好避免當沖或短線，長期投資績優股，台股機會很多，耐心深入分析基本面，每年第四季慢慢低價佈局，隔年2、3月宣布股息，就可以驗收成果，只要基本面佳，進價成本不高，應會有不錯利潤。例如崇友(4506)、櫻花(9911)、森鉅(8942)，都是值得注意標示的，謹分析如下，供投資人参考。

崇友電梯成立迄今已47年，資本額17億7千餘萬元，近5年獲利每年EPS都在3、4元左右，股息維持2、3元，相當穩定。每股浄值26.21元，資產總額81億5015萬餘元，負債總額38億6502萬餘元，資本公積加保留盈餘26億2218萬餘元，財務狀況良好，應有長期穩定配息能力。今年第二季EPS 2.1元，獲利不錯。

由於台灣高樓林立，崇友過去擁有台北101大樓、台北站前新光摩天大樓實績，打破國際大廠壟斷高速電梯局面，近年接獲不少高速電梯新梯，以及汰舊換新訂單，挹注辦公大樓、百貨、飯店等商用案源營收比重達11.84%，且高速電梯銷售完工台數占新梯業務已達8％以上，趨勢看好。

受惠於忠泰建設台中「老佛爺」建案11台新梯，以及國泰建設位於英才路的「世華國際大樓」四台汰換新案訂單，崇友在手訂單約4000台電梯，足夠未來2、3年業績無虞，創歷史高水位，如果再加上舊電梯保養維護收入，股價長期以來相當穩定，為法人以及存股族重視之標的。

提起櫻花，國人耳熟能詳，尤其熱水器，深入家戶，公司成立迄今已33年，資本額22億1121萬餘元，近5年股息都在2.5元以上，EPS亦達3.5元以上，資產總額78億3060萬餘元，負債總額29億9327萬餘元，資本公積加保留盈餘達26億9119萬餘元，每股淨值22.11元，財務佳。

櫻花已經連續10年營收、獲利、EPS雙成長，營收複合成長率6.6%，營益率複合成長18％，毛利率從29％逐年提升到36％以上，達到3率3升。櫻花不僅廚衞電及整體事業穩定成長，浄水市場在全台通路佈點展櫃已210家，預計年底前達到300家。去年整機及濾心銷售業績翻倍成長，達1.6億元，期待在2025年水產品業績挑戰10億元，長期穩定發展。

森鉅資本額16億5840萬餘元，資產總額133億8697萬餘元，負債總額54億6679萬餘元，資本公積加保留盈餘達57億4574萬餘元，每股淨值44.49元，財務狀況良好。主要產品包括複合板材、塑膠板材、塑膠條、塑造慔之製造，主要市場是外銷美國。

近5年來森鉅股息皆在3至5.99元之間，EPS除2017年-0.22元之外，皆在5元至7.76元之間，獲利股息均相當穩定。由於美國消費市場持續回温，7月營收達5億1280萬餘元，比去年同期增加130.53%，創歷年新高，累計前7月營收達30億666萬餘元，比去年同期増加104.63%。

森鉅上半年EPS已達4.48元，比去年同期3.05元，成長46.8%，全年每股獲利有可能挑戰10元值得投資人注意。

以上標的均屬財務健全、業務穩定成長標的，投資人只要在第四季掌握合理價位投資，翌年應可享受合理股利，長期投資風險不高，至於目前大盤震盪，不需過度擔心，低價投資績優股，未來仍應有不錯利潤。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。