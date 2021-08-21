〈時評〉侯柯合作選總統　將不敵政治現實

國民黨前黨管會主委劉泰英接受媒體訪問，拋出由新北市長侯友宜和台北市長柯文哲合作，搭配競選總下屆總統，才能有勝算能打贏民進黨參選人；劉泰英的建議確實有殺傷力，也取得較好的戰略位置，但在現實的政治環境當中，可行性卻很低。

劉泰英曾是國民黨大掌櫃，也是李登輝時期的操盤幕僚之一，對藍綠生態都有一定程度的了解，他日前接受訪問時表示，國民黨的票大約只剩20%，柯文哲大概有15%至16%，如果國民黨願意推舉侯友宜跟柯文哲合作，那還有一絲勝選的希望。

從基本盤來看，藍白合作大約是35%的支持度；民進黨近十年的選舉，情況最差時，拿到的選票也約略維持在35%到40%之間，加上2024年的選舉，民進黨不再是蔡英文總統，必須推出新的一組參選人，不論是誰，基本盤大概就是從四成選票開始向上加、往下減，因此，藍白合作確實有機會一搏。

但理想終歸是理想，最後仍取決於政治現實。侯友宜和柯文哲合作，到底是誰正？誰副？因為不論是「侯柯合」或「柯侯合」，能爭取到選票大不同，以目前實力來說，侯友宜的聲望可能比柯文哲更高，若是演變為「柯侯合」，不僅國民黨、侯友宜不服氣，藍白合作的一加一也將小於二，因為支持候友宜的人，不見得會認同柯文哲。

若是採取「侯柯合」，當然為國民黨所樂見，因為在藍白合之下，藍可以逐步收編白的選票，問題是，以柯文哲的個性，怎可能屈居老二？而且，在總統大選那年，同樣有立委選舉，民眾黨想繼續獲得國會席次，最好方法是能有母雞帶小雞，意即有自己的總統參選人，退而求其次是像2020年的選舉，沒有總統參選人、但有自己高人氣的黨主席幫忙輔選。

否則，就會重演2004年國親合作的情況，在連戰和宋楚瑜搭配競選後，親民黨隨即被邊緣化，從此開始走下坡。畢竟，在政黨政治下，一個政黨的自主性仍受到選民重視，若是為了總統大選而失去黨性，選民自然不會再給予支持，而民眾黨、柯文哲絕對不願樂見這種結果。

何況國民黨內部角逐總統者眾，侯友宜必須先有意願，同時取得黨內代表角逐總統的門票，才能和柯文哲談合作的事宜，這中間變數實在太多，甚至連侯友宜要不要出來選，都是未知數。

總的來說，侯友宜和柯文哲合作，是熱鬧有餘的話題，但可行性絕對不足。

（作者李平華，資深媒體人）