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台南遠東香格里拉 美食饗樂再升級8/18-8/22 超值優惠閃購搶一波

By 台灣英文新聞
2021/08/19 12:15
台南遠東香格里拉 美食饗樂再升級8/18-8/22 超值優惠閃購搶一波
台南遠東香格里拉 美食饗樂再升級8/18-8/22 超值優惠閃購搶一波
台南遠東香格里拉 美食饗樂再升級8/18-8/22 超值優惠閃購搶一波

2021年8月18日- 「宅度假」已逐漸在國內旅遊成爲熱門搜尋關鍵字，台南遠東香格里拉飯店特別推出住宿享美食的「好禮五選一饗樂假期」，即日起至8月22日下午六點，限時閃購優惠，預訂8月20日至10月31日期間，兩人成行入住尊榮客房一晚，最低只要4,688元起(原價15,000元、約31折）平均每人二千五百元有找，再送價值三千元飯店禮券、指定餐飲九折、還可任選櫻桃烤鴨三吃、港式爐烤香雞、提前入住、延遲退房、或雞尾酒時光！

喜愛美食的饕客們，少不了美食為假期加點滋味。飯店集結賓客的住房體驗及最喜歡的方案，推出最貼心的住房優惠，隨著喜好恣意安排自由旅程，讓這趟旅程更舒心。「好禮五選一饗樂假期」好禮一：午餐於客房內享用櫻桃烤鴨三吃、並加贈延遲退房至下午兩點；好禮二：晚餐於客房內享用櫻桃烤鴨三吃；好禮三：午餐於客房內享用港式爐烤香雞三吃、蛤蜊湯、冷泡茶，加贈翌日延遲退房至下午兩點、再送精選紅酒乙瓶；好禮四：晚餐港式爐烤香雞三吃、蛤蜊湯、冷泡茶及精選紅酒乙瓶；好禮五：早餐及豪華閣傍晚雞尾酒時光。

台南遠東香格里拉飯店「好禮五選一饗樂假期」每房每晚4,688元，週六及9月20日入住，房價另加價1,000元，數量有限、售完即止！同行兩位12歲以下孩童免費入住；9月15日前加贈臺灣原創動畫電影「小猫巴克里」獨家口罩兩個。

更新時間 : 2021-08-19 13:42 GMT+08:00

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