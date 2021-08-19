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君品酒店五星級住房 強勢回歸!!!一泊二食 「君品貴族宅饗宴」

打造專屬尊榮住房體驗 每晚只要3880元起

By 台灣英文新聞
2021/08/19 12:09
君品酒店五星級住房 強勢回歸!!!一泊二食 「君品貴族宅饗宴」
君品酒店五星級住房 強勢回歸!!!一泊二食 「君品貴族宅饗宴」

隨著進入到後疫情時代，自6月開始休館兩個月的君品酒店也將再次重啟住房，打造星級美食、專屬空間與精緻服務同時享有的頂級住房體驗！即日起至9月30日強勢推出「一泊二食 君品貴族宅饗宴」系列住房專案，雙人入住君品酒店雅緻客房，每晚只要3880元起，專案皆可享免費升等豪華客房並於客房獨立空間享用經典晚餐及翌日早餐，提供安心又充滿儀式感的住宿新體驗，開啟久違的「微」旅行!

君品酒店住房服務即日起華麗回歸，推出四個安心且尊榮的一泊二食住房專案，專案皆可享雅緻客房免費升等豪華客房，「君品貴族宅饗宴-頂級爐烤牛肋眼餐」每晚3880元，享貴族式客房餐飲晚餐包含鮮嫩多汁的15oz頂級爐烤肋眼牛排1客；「君品貴族宅饗宴-奢華海陸餐」每晚4880元，則可享外酥內嫩經典代表作7oz威靈頓牛排1客、Q彈多汁的加拿大水煮活龍蝦2隻及鮮甜濃郁焗烤生蠔6顆。

「君品貴族宅饗宴-無限龍蝦餐」每晚8880元，可於客房內無限享用鮮甜多汁的加拿大水煮活龍蝦，三個專案皆搭配雙人份田園沙拉、巧達濃湯及楓糖核桃蛋糕。除此之外，更搭配米其林三星頤宮中餐廳經典佳餚推出「君品貴族宅饗宴-米其林片皮鴨捲餐」每晚6880元，即可品嚐經典原味麵皮片鴨捲6捲、富帶香氣的鴨肉1份及口感綿密細緻的鴨架粥，再搭配老廣皮蛋香菜魚片盅、上湯娃娃菜及甜點炸豆腐奶和香草綠豆沙等，雙人愜意共享舒適客房空間，品味由主餐至甜點皆為米其林等級的私人專屬服務與味蕾饗宴！

更新時間 : 2021-08-19 13:42 GMT+08:00

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