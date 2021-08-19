理想大地與愛「童」在　暑假尾聲再「玩一夏」

疫情慢慢趨緩了，您是不是想了很久的家庭旅遊計劃還沒實行呢？ 趁著暑假的尾聲，快與孩子們一起來一趟超有質感的放鬆之旅吧！ 理想大地推出「玩一夏」兒童暑假學院，規劃一系列的主題活動，採取預約制分流，全套活動全程專人帶領，爸媽們可暫時享受當下自由時間。

「玩一夏」多項活動給創意無窮的孩子們自由發揮空間，其中一項豐之谷竹筏生態導覽乃建立孩子們與大自然的連結，讓孩子更能了解自然生態環境的多元與稀有。 相信這趟生態旅程能給孩子們不同於室內教條式課程的趣味體驗，讓今年暑假擁有獨特的回憶！

理想大地 「玩一夏」多項活動全程專人帶領

理想大地推出「貝恩親子」暑假專案兩天一夜住宿即日起至10/31止，入住25坪彩繪童話閣樓套房是孩子們最期待的，專案每房 $13,428 起 一泊二食含陽光活力早餐、幸福晚餐及應許運河遊艇環湖2.2公里。凡預訂「貝恩親子」暑假專案加送貝恩兒童沐浴組一份，暑假期間8/31前入住，每房限兩位兒童贈送<玩一夏套裝行程> 包括雪泥畫DIY、窯烤麵包DIY、植物手札DIY 、水火箭DIY、蝶谷巴特、天生神射手、造型氣球、天才小釣手、滑草等全程專人帶領，多項活動給孩子們寓教於樂的自由發揮空間。

飯店設施依防疫指引 採取預約制分流

疫情趨緩，理想大地餐廳已開放內用座位區實施用餐梅花座，取餐時必須配合帶口罩，餐廳內依指揮中心規定保持安全社交距離及用餐人數限制以確保防疫安全。

餐飲方面，西餐主廚嚴選在花蓮在地食材，精細手工製作多樣原創美食；中式餐飲方面，主廚精選花蓮13鄉鎮特色食材入菜，每道都能品嚐在地鮮活好滋味。

飯店設施依防疫指引，位於中島區泳池開放，採取預約制分流、分時清消等管制。另外，兒童戲水池、兒童遊戲室皆因防疫指引暫未開放。

今年夏天，花蓮的天氣特別舒爽，傍晚時分更是晚霞清風拂面，能在微風中的夏日夜晚散步在理想大地是多麼幸福！走累了，還有理想大地的星空電影院在夜間播放，也別錯過與您的孩子們、好友可在愛車上一起欣賞精彩電影的難得機會，給孩子、親友們一個難忘的暑假回憶。