【稀土誘人】塔利班拿下礦藏寶地阿富汗 中國虎視眈眈？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）提到阿富汗，一般人可能只會聯想到戰亂頻仍、恐怖攻擊，殊不知這中亞國家其實是塊礦藏寶地，坐擁至少1兆美元的資源。隨著美軍倉皇撤出，塔利班（神學士）閃電奪權，這龐大「金庫」會落入誰之手？誰又正在虎視眈眈？

CNN報導，阿富汗雖是全球最貧困國家之一，美國軍方與地質學家卻於2010發現其蘊藏了富饒礦物資源，足以改變慘澹的經濟前景。除了散布各省的鐵、銅與黃金，阿富汗更有多國覬覦的稀土與鋰礦。

鋰乃是充電電池與對抗氣候災難科技所需的關鍵礦物，重要性不言可喻。根據國際能源總署（IEA），欲因應氣候挑戰，全球對鋰、銅、鎳、鈷與稀土之需求只會劇增。

然而，阿富汗這座寶庫至今未能大量開採，不外乎是政治局勢動盪、安全問題、體制薄弱、貪汙猖獗、基礎設施不足、經商環境惡劣，與長年旱災所帶來的障礙。若能克服這些險阻，善加開發資源，阿富汗可望於十年內躍居富裕國家之列。

無奈，目前僅黃金、銅與鐵礦獲得有限開採。採礦產業每年約能為阿富汗帶來10億美元的收益，卻有三至四成都落入了貪官、軍閥與塔利班份子口袋。至於稀土等礦物，更需要龐大投資、技術與時間才有望成為像樣的產業。根據IEA，從發掘礦脈到開始生產，至少得費時16年。

在環保、社會與治理標準日益升高的情況下，外資企業原本就對阿富汗興趣缺缺，如今塔利班掌權，誰又敢冒此風險？不過，若是從地緣政治的角度出發，若干國家倒是摩拳擦掌，可能會透過政府出資的項目向塔利班示好。

稀土霸主中國在塔利班拿下首都喀布爾隔天，就公開聲明將與其保持友好合作關係。中共喉舌環球時報也在一篇文章中提到，中國無意派兵赴阿富汗，至多是透過一帶一路（Belt and Initiative）倡議，在阿富汗局勢穩定後助其開發。至於開發計畫涵蓋多廣，其觸角會伸得多伸，中國會藉此獲取何等利益，值得關注。

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