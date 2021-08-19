【楊憲宏專欄】從阿富汗危機更看清「台灣價值」在全球

美國及盟國從阿富汗撤軍，引發阿富汗情勢混亂，總統蔡英文在民進黨線上中常會表示，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不是我們的選項。」

蔡英文也表示，「面對各種挑戰、威脅，如果這一代的我們，沒有努力為台灣的安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，我們將對不起世世代代的台灣人。」

這段談話明顯在反擊，「今天阿富汗，明天臺灣」的製造恐嚇言論。這種言論的荒謬是將中共類比成塔利班，把台灣當成毫無防衛能力的「自我放棄者」，更無視於台灣海峽的存在，也無知於東海-台海-南海的國際經濟重要性，不是阿富汗可比。

美國及歐洲聯盟與日韓，最近對於東海-台海-南海提出了堅決捍衛的立場，台灣及台灣海峽多次出現在聯合聲明之中，為什麼？因為中共想併吞台灣的目的，並非「民族主義血肉相連」這種鬼話連篇，而是陰謀佔領台灣及海峽並據為軍事基地，威脅這個區域的空中及海上運輸。而台海的自由航行，確保的是美歐日韓的經濟力的永續，這些國家派遣軍艦在台海航行，所保障的是他們的國際貿易安全。所以保護台灣安全才能保障全球民主國家的財富安定。

把話講得最明白的是，美國前司法部長William Barr在2020年7月一場演講上説：「中共還試圖控制歐亞、非洲和太平洋的關鍵貿易通道和基礎設施。例如，在大約三分之一的世界海上貿易必經之地南中國海，中共對幾乎整個水道提出了大範圍的、根據不可信歷史發出的聲明，蔑視國際法庭裁決，修建人工島並在上面設置軍事哨所，騷擾鄰國船隻和漁船。」

這樣的中共行徑，在南海「修建人工島」並且軍事化洩露了邪惡的心機。中共圖謀的是控制「「大約三分之一的世界海上貿易」，這只是南海，加上台海、東海，這個貿易量規模更大了，有可能直逼全球GDP的35-40%。如果東海-台海-南海落入中共控制，全球民主國家經濟完全崩潰。

幾年前中共航母遼寧號首航行經台海，中共媒體馬上發表，將來要在海上「斬斷日本的經貿血管」。所以「武力犯臺」是藉口，斬斷全球經貿血管才是狼子野心。

從這個角度看，「今天阿富汗，明天台灣」根本是個誤區。台灣是世界海上貿易的樞紐，不但台海重要，台灣島內的高科技產業更是世界各國的「國防資源」，如果將台灣及美、日、韓的高科技產業市場佔有率相加，超過80%是要運輸經過這個海域。每天在空中運輸的貨機及航海貨櫃船、運油輪、化學船，總數超過千次，經過台海。台灣當然不可以用「阿富汗」來類同。

美國總統拜登處理阿富汗危機被Time 雜誌以botched （拙劣的）批評，並且要拜登總統負全責，並用有負面涵義的照片暗示他應該下台。美國民調近七成受訪者不滿拜登的處理方式，這當然是值得討論的議題。而紐約時報報導指出，拜登的作為可能導致盟國失去信心，還點名台灣，這樣的說法不夠精確，自然留下有心人士見縫插針的機會。

蔡英文總統在此時此刻聲明台灣人會捍衛自己的家園，不依賴別人，也不仰賴敵人一時善意施捨，這是個有骨氣的態度，也是個必要的信心基礎。但是，現實是，這是個結合世界民主國家共同捍衛和平的時機，當然要大家一起來幫忙。如何對付中共的惡行，台灣更要拿出手段與美歐日韓共同合作，不只軍事同盟，也在經貿、人權價值上，進行交流。

台灣駐美代表蕭美琴以大使身分，今年7月15日應邀出席一場在華府的國際會議「台灣：宗教自由的領導聲音 (Taiwan: A Leading Voice for Religious Freedom)」，說明台灣在促進宗教自由方面所做的努力，她呼籲在台灣安全受到中國嚴重威脅下，全世界應共同來維護台灣這艘「諾亞方舟」，救援區域內日益増多的難民。

這樣「台灣-中國，一邊一國」，就更加凸顯。這才是民進黨執政最該發揮的台灣價值：台灣不但生存靠自己，還可以與民主國家合作伸出救援之手。