（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）第一銀行響應雙語國家政策，宣布將於年內設置37家雙語分行，其中近10家提供「中、英、日」三語服務，今年開出115名外語人員職缺，起薪逾新台幣4.5萬元，規劃2022年起每年建置25家以上雙語分行。

第一銀行表示，為響應雙語國家政策，近年致力於提高全員英文能力及雙語服務品質，截至今年7月底，已有近3000位行員參加英文檢定，完成英檢比例從2019 年的22％成長至38％，考取分數等同多益500分以上行員超過2000位，占比逾7成；900分以上有近240位，占比約8％。

一銀也積極設置雙語分行，今天宣布預計年底前設置37家雙語分行，其中近10家提供「中、英、日」三語服務。

一銀在日籍旅客多、緊鄰台北霞海城隍廟的大稻埕分行加碼推出日語諮詢服務，打造全台首家三語服務分行，中山、台中、台南、天母、北投、敦化等分行也已陸續成為「中、英、日」三語服務分行，提供多元、友善的金融服務。

配合雙語分行設置，一銀加速招募人才，今年增設「雙語組」職缺共115名，報名條件須達多益800分以上或其他英檢相當水準，另具備口說檢定尤佳，並委託金融研訓院辦理英文口說及面試等兩階段測驗。

為了強化歐洲布局，一銀現正積極籌設德國法蘭克福分行，今年新進行員招募還增設德語組職缺，於儲備核心人才（MA）招募時，也將德語能力列為門檻之一。

中央社18日引述第一銀行表示，盼透過語言測驗、學習補助、外語訓練等三大策略，鼓勵員工提升外語能力。

台灣第一銀行響應「雙語國家」政策•開出115名外語職缺 年底前設37家雙語分行