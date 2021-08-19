Delta肆虐！美國計劃9月下旬追打第3劑疫苗

由於COVID-19疫苗效力隨著時間會下降，美國計劃9月20日開始追打第3劑。(示意圖／Getty Images) 由於COVID-19疫苗效力隨著時間會下降，美國計劃9月20日開始追打第3劑。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）美國衛生當局18日宣布，由於COVID-19疫苗效力隨著時間會下降，不僅防重症效力可能降低，針對Delta變異株感染保護力也會變弱，因此計劃9月20日開始追打第3劑。

Delta變異株肆虐全美，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）18日協同多名衛生官員發表聲明，宣布今年秋天全面追打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

聯合聲明指出，美國預備在9月20日當週開始為民眾追打第3劑疫苗，與第2劑須間隔8個月， 追加劑最初將主要提供給那些最早接種疫苗的族群，包含第一線醫療人員、療養院居民及高齡者，但實際開打時程會視衛生當局評估而定。

聲明表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）將針對輝瑞/BNT、莫德納（Moderna）疫苗施打第3劑效力與安全性進行獨立評估，CDC預防接種諮詢委員會檢視追加劑的相關證據後，再做出接種建議。

至於施打嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的民眾，聲明也提到，預計這些民眾之後也需要追打疫苗，待接下來幾週有更多相關數據出來後，會再向民眾說明。