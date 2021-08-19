Delta病毒株大舉入侵　以色列開打第三劑疫苗

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）以色列因為迅速與輝瑞公司(Pfizer)談成協議，藉由交出全國國民接種資料與拉高疫苗購買價格，順利先取得大批輝瑞疫苗為國民接種，以將近60%的全套兩劑疫苗接種率領先全球，儘管如此，隨著Delta變種的入侵，國內確診人數又開始攀高，以色列政府已經替部分族群開始施打第三劑疫苗做為加強。

事實上，5月中，以色列新冠肺炎新增確診病例為零，6月單日新增確診病例來到200人，在Delta變種入境後，8月單日新增確診病例來到近6千人，累計確診人數突破了5萬。8月15日的單日確診病例就有5,083起，入夜後又增加了2618起，該日有大約8.5萬人接受了篩檢，陽性率達到二月以來最高的6.07%，而總死亡人數則攀升至6,673人，一天就有41人喪生。

不過以色列政府的動作十分快速，在確診人數開始上升後，以色列成為第一個開始替60歲以上人口施打第三劑疫苗的國家，上週五開始更將擴打年齡層下降至50歲以上。截至16日上午，以色列的930萬人口中，已有超過96.4萬施打了第三劑疫苗，超過540萬施打了兩劑。

作為加強效果的第三劑開始施打後，重症率已經開始下降，衛生部門指出，重症患者大多分布在60歲以上沒有打疫苗的中老年人族群。每10萬名重症患者中，就有151.5人落在這個年齡區間，已打完第一劑疫苗者則有40.9人，完全接種兩劑者僅有19.3人，證明了疫苗確實有效。

以色列的數據也顯示，輝瑞與BioNTech的疫苗對Delta病毒株已成為主要病毒株的國家而言，僅有39%的保護率，不過對必須住院或產生重症的保護率仍然極佳，分別高達88%與91%，這代表著雖然大部分的人在接種疫苗後仍會染疫，卻可以避免對身體產生嚴重反應，也可以節省醫院的空間與資源。

分析指出，就連完全打完兩劑的人也有可能染疫，未來第三劑的施打可能會變成必要措施，在此之前，民眾仍須做好防疫，避免群聚與不必要的旅行，保護好自己。