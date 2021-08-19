Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

Delta病毒株大舉入侵　以色列開打第三劑疫苗

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/19 11:33
Delta病毒株大舉入侵　以色列開打第三劑疫苗

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）以色列因為迅速與輝瑞公司(Pfizer)談成協議，藉由交出全國國民接種資料與拉高疫苗購買價格，順利先取得大批輝瑞疫苗為國民接種，以將近60%的全套兩劑疫苗接種率領先全球，儘管如此，隨著Delta變種的入侵，國內確診人數又開始攀高，以色列政府已經替部分族群開始施打第三劑疫苗做為加強。

事實上，5月中，以色列新冠肺炎新增確診病例為零，6月單日新增確診病例來到200人，在Delta變種入境後，8月單日新增確診病例來到近6千人，累計確診人數突破了5萬。8月15日的單日確診病例就有5,083起，入夜後又增加了2618起，該日有大約8.5萬人接受了篩檢，陽性率達到二月以來最高的6.07%，而總死亡人數則攀升至6,673人，一天就有41人喪生。

不過以色列政府的動作十分快速，在確診人數開始上升後，以色列成為第一個開始替60歲以上人口施打第三劑疫苗的國家，上週五開始更將擴打年齡層下降至50歲以上。截至16日上午，以色列的930萬人口中，已有超過96.4萬施打了第三劑疫苗，超過540萬施打了兩劑。

作為加強效果的第三劑開始施打後，重症率已經開始下降，衛生部門指出，重症患者大多分布在60歲以上沒有打疫苗的中老年人族群。每10萬名重症患者中，就有151.5人落在這個年齡區間，已打完第一劑疫苗者則有40.9人，完全接種兩劑者僅有19.3人，證明了疫苗確實有效。

以色列的數據也顯示，輝瑞與BioNTech的疫苗對Delta病毒株已成為主要病毒株的國家而言，僅有39%的保護率，不過對必須住院或產生重症的保護率仍然極佳，分別高達88%與91%，這代表著雖然大部分的人在接種疫苗後仍會染疫，卻可以避免對身體產生嚴重反應，也可以節省醫院的空間與資源。

分析指出，就連完全打完兩劑的人也有可能染疫，未來第三劑的施打可能會變成必要措施，在此之前，民眾仍須做好防疫，避免群聚與不必要的旅行，保護好自己。
以色列
疫苗
第三劑
加強劑
新冠肺炎

相關新聞

比利時、西班牙入境免疫苗接種證明！台灣人出國規定看這邊
比利時、西班牙入境免疫苗接種證明！台灣人出國規定看這邊
2021/08/18 16:16
高端疫苗開放35歲以下接種　指揮中心：8/18下午16時開放預約
高端疫苗開放35歲以下接種　指揮中心：8/18下午16時開放預約
2021/08/18 15:53
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
2021/08/18 14:11
越南允台商接種疫苗 重要工業區、嚴重疫區優先接種
越南允台商接種疫苗 重要工業區、嚴重疫區優先接種
2021/08/18 12:26
香港機場國泰貴賓室員工確診Delta病毒　負責送餐予轉機、出境旅客　涉及3000人難追蹤
香港機場國泰貴賓室員工確診Delta病毒　負責送餐予轉機、出境旅客　涉及3000人難追蹤
2021/08/18 11:14

更新時間 : 2021-08-19 13:42 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】新北親友旅遊群聚感染6確診•足跡遍及台灣多個縣市　與北投群聚有重疊
【最新】新北親友旅遊群聚感染6確診•足跡遍及台灣多個縣市　與北投群聚有重疊
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
最新！台灣疫苗覆蓋率達39% 已逾980萬人至少接種1劑新冠疫苗
最新！台灣疫苗覆蓋率達39% 已逾980萬人至少接種1劑新冠疫苗
【最新】台灣北市台電大樓群聚3員工染疫•包括已接種2劑疫苗之孕婦　19日起一半以上人力居家辦公
【最新】台灣北市台電大樓群聚3員工染疫•包括已接種2劑疫苗之孕婦　19日起一半以上人力居家辦公
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
台灣8/18增6例本土新冠肺炎、5例境外移入
台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王