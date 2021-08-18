後疫情時代新需求 8類新興職缺一次看

居家工作成主流，新興職業隨之而生。(圖 / Pexels) 居家工作成主流，新興職業隨之而生。(圖 / Pexels)

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合報導）台灣雜誌《Cheers》根據後疫情時代及新興產業趨勢，勾勒出台灣未來8種新人才，其中包括在家工作輔助師、體適能培訓師、XR裝置諮詢師、智慧居家管理師、數位購物導覽員、陪走與談話師等新職業。

居家工作當道，Cheers指出，在家工作輔助師能協助企業員工以最佳狀態完成遠端工作。該職缺講求營運、溝通、協調能力，目前多由企業人資長兼任。

體適能培訓師、陪走與談話師也將出現照顧現代人生理與心理健康的需求。透過替顧客提供健康飲食與運動計畫打造健康體魄，以及以陪伴聊天來幫助顧客紓解遠距工作或缺發社交的疏離感。

居家工作科技層面的協助也必不可少，XR裝置諮詢師（eXtended Reality，延展實境）以提供沉浸式體驗來克服顧客遠距工作疏離感。智慧居家管理師則是做為橋樑，協助客戶與建築師、工程師共同打造科技、美感與環保的居家工作環境，並協助解決各種可能遇到的軟、硬體問題。

疫情期間也改變了消費與服務的型態，由此衍生了人機協同師、數位購物導覽員的職缺。因應疫情，更多機器或AI科技提供與人互動的服務以減少接觸，人機協同師便是協助將人的指令交給機械，並使人了解機械運作的原理。而數位導購員則是協助網購客戶在琳瑯滿目的商品中挑選最合適的物件。

另外，隨著訂閱服務的興盛，訂閱服務管理師將協助公司長期管理客戶，開發商品推陳出新，滿足客戶需求，並利用功能更新、停用、附加、升級或終止等方式為公司創造更多客戶與營收。