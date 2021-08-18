比利時、西班牙入境免疫苗接種證明！台灣人出國規定看這邊

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）現在出國旅遊是否需要持有疫苗接種證明引起許多疑惑，外交部針對國人常去的33國整理出入境規定，包含完全開放、符合條件後免隔離及特殊事由入境，以及禁止入境。

外交部根據截至8月17日的最新統計資訊，整理相關入境規定，「完全開放」部分，對自台灣出發的國人無須出示新冠肺炎相關文件，即可入境也免隔離的國家為比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥，共五國。

「符合條件入境後免隔離」則為持採檢陰性證明（PCR或抗原快篩），或疫苗接種紀錄（以該國承認的疫苗種類為準），或康復證明等相關文件（實際情形依各國最新規定），可以入境後免隔離的13個國家包括，德國、法國、捷克、荷蘭、瑞士、奧地利、英國、美國、巴西、土耳其、沙烏地阿拉伯、南非及新加坡。

至於「入境須隔離或僅限特殊事由入境」的國家包含，義大利、菲律賓、泰國及馬來西亞四國規定持有陰性證明或康復證明、疫苗接種紀錄等相關文件入境，仍須進行隔離。

另外，禁止一般外國旅客入境，僅限外交公務、特殊事由及緊急人道考量者才可入境的國家為，加拿大、日本、韓國、印尼、印度、越南、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、以色列及阿根廷共11國。

外交部強調，疫苗接種證明並非當前各國政府同意外籍人士入境的必要條件，因此我國人前往上述有開放國際旅客的國家，入境並無問題。對於有心人士質疑「打國產疫苗不能出國」相關論調，經查證與事實不符。



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