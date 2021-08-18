為一例封一國！ 防疫堡壘紐西蘭遭 Delta 攻破

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）防疫前段班紐西蘭上週才發豪語，準備明年初開門迎客，昨（17）日卻爆出一例新冠肺炎確診案例，不僅是六個月來首宗社區感染，更已確認是令人聞風喪膽的Delta變異株，為此紐國不惜全面封城，清零政策面臨嚴峻挑戰。

綜合路透與CNN報導，紐西蘭最大城市奧克蘭通報一例Delta後，阿爾登（Jacinda Ardern）火速下令全國進入三天最高級（第四級）警戒，奧克蘭則是至少封城一周。截至18日，社區案例已經增至10例，但可能於未來幾天飆至50至100例。

阿爾登表示，基因定序結果顯示，該案例與鄰國澳洲新南威爾斯州的Delta疫情有關，但尚未釐清病毒是如何突破重圍進入社區。

紐西蘭自去年封鎖邊境、要求多數入境者入住中央隔離檢疫所，防疫便如銅牆鐵壁，滴水不漏，人民得以生活如常。一夕之間，因為一例Delta，五百萬國人直接進入最高警戒。

第四級意味所有人必須待在家，公司行號暫停運作，除了超市與藥房等必要服務外，一律不得營運。儘管政府一再保證物資無虞，封城令還是讓人民陷入恐慌，出現了囤貨潮與零星抗議情事。

目前紐西蘭僅21%人口完整接種疫苗，在經合組織（OECD）國家中墊底。由於紐國仍以清零為最高防疫方針，第一道防線既已被攻破，鐵腕措施並不意外。原本阿爾登對明年初開放邊境抱持樂觀態度，並擬於10月開始放寬隔離政策，如今殺出Delta變種病毒，是否會影響原訂計畫，尚不明朗。

截至8月18日，紐西蘭共通報2,937例，其中26人病歿。根據WHO於8月10日發布的每周疫情更新，Delta已入侵142國。

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