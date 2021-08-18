【更新】台灣北市某公營單位群聚3員工染疫•包括已接種2劑疫苗之孕婦　台電: 19日起一半以上人力居家辦公

更新時間: 2021-08-18 15:28

首次發稿: 2021-08-18 14:46

（台灣英文新聞/生活中心 綜合報導）針對台電總管理處大樓新冠肺炎確診案例，台電18日發布新聞稿表示，檢測確診後，台電立即針對接觸者安排快篩及PCR檢測，並加強全棟清潔消毒工作。針對16日再度有同仁確診，台電正採取擴大因應措施，以全力防堵疫情擴散，包括：總管理處所有人員普篩、電力調度關鍵人力進行PCR檢測，各樓層間減少往來，並自明（19）日起一半以上人力居家辦公，減少總管理處人員群聚。

台電表示，自11日傳出確診案例後，已緊急安排與確診同仁密切接觸者居家隔離，並要求進行快篩及PCR檢測，當時篩檢結果均為陰性。但為求保險，台電自主要求相關同仁每五天篩檢一次，再度進行檢測後，於16日發現這起確診案例。



台電進一步表示，針對目前居家隔離的員工，也已遵照防疫人員指示，提供快篩試劑，要求同仁定期自我篩檢，隨時掌握身體狀況。



台電說明，面對16日總處大樓再度傳出確診，台電已緊急安排採取下列擴大因應措施：



一、安排總管理處大樓所有人員自8/18起全面進行普篩。



二、16日確診案例發生後，台電針對案例所在樓層及確診同仁接觸者，進行全面PCR篩檢，昨天已完成176人檢測。今日除了繼續針對接觸者進行篩檢外，更擴大針對所有負責維持穩定供電的電力調度人員也進行PCR檢測，兩天下來總計檢測300餘人。



三、針對確診同仁工作樓層，昨（17）日完成消毒後，將全面淨空三天，同仁均採居家辦公。



四、總管理處大樓分艙、分流，半數同仁居家辦公，樓層間減少往來。



五、大樓全面加強定期清消。



台電強調，中央防疫指揮中心也已提供專業資訊意見，包括分流分組、全員篩檢等相關建議，同時也將有專人（防疫醫師）協助台電落實分組及動線規劃，台電都會依照防疫專業、全力配合辦理。台電總管理處身負全台供電穩定之責，經濟部已要求台電以最高標準執行各項防疫措施，維護同仁身體健康，同時持續維持為國人穩定供電的相關工作。

首次發稿: 2021-08-18 14:46

【快訊】台電大樓3員工染疫•傳包括接種過2劑莫德納疫苗的孕婦 台灣指揮中心：協調三總進行快篩

（台灣英文新聞/生活中心 綜合報導）台電繼10日有一名員工染疫後，昨(17日) 又有一名女員工染疫。指揮中心發言人莊人祥17日表示，台電已經開始全面清消，目前的居家隔離人數暫列30人。

今天(18日) 下午指揮官陳時中在記者會回應提問時指出, 位於羅斯福路的公營單位, 目前共有3例確診, 今天全棟大樓人員都將展開PCR篩檢, 下午結果會陸續出爐。他也證實確診者當中包括一名孕婦。

莊人祥表示, 這名孕婦是在13日注射莫德納疫苗第二劑, 於8/14發病, 因此並不屬於完整接種個案, 也不算突破性感染。

目前國內共有9例個案是在注射第二劑14天以上完整接種後發病, 這些個案都是注射AZ疫苗。

針對有媒體報導稱快篩站已經進駐台電, 陳時中指出, 目前未設快篩站, 由於三總就在附近, 因此協調三總進行快篩。

昨(17日) 針對台電總管理處一週爆出2例COVID-19確診，傳出有員工不滿快篩後被要求回公司上班；經濟部17日說明，10日台電有員工確診後，就依衛生主管機關指引進行後續作為，安排被匡列者進行核酸檢測（PCR）及居家辦公。

經濟部表示，台電總管理處一名員工在10日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），隨即緊急採取應變措施，包括整層樓全面清潔消毒、減少人員走動與互相交談等，避免業務交叉感染，並採購快篩試劑，鼓勵自主快篩。

經濟部說明，除了安排被匡列的員工進行PCR檢測及居家辦公，台電也採購大量快篩試劑，鼓勵員工自主快篩，並且為求安全起見，16日要求員工再快篩一次，一名已打過2劑疫苗女性快篩結果為陽性，到醫院做PCR 檢測後確診。

經濟部指出，該名員工是否與10日確診個案有關聯，要等疫調結果。

經濟部也強調，台電積極要求員工進行快篩，是希望找出潛藏的感染者，若快篩結果為陰性，且沒有被北市衛生局匡列，就要進公司，而不是被要求「做完快篩又回公司上班」。

中央社引述台電發言人張廷抒17日證實，繼10日總管理處爆出一名員工染疫後，16日再有一人確診感染COVID-19。據媒體報導，該名個案為接種過2劑莫德納疫苗的孕婦。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥17日下午在疫情記者會中表示，16日確診的個案由於確診時間短，還未列入當天公布的確診案號，該名個案為30多歲女性台電員工，8月11日因同事確診，個案當天進行PCR採檢結果為陰性，匡列為自主健康管理對象。

莊人祥指出，個案8月14日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，16日快篩陽性，後來到醫院採檢確診，目前正在入院準備接受治療，但不便說明是否懷孕。

莊人祥說，因應確診個案，台電已經開始全面清消，目前的居家隔離人數暫列30人。

有媒體詢問，台電8月11日出現確診個案後，接觸者為何只有快篩，甚至還能繼續上班。

指揮中心指揮官陳時中說，這部分要詢問地方政府如何處理，畢竟事涉疫調，根據接觸時間、上班時間、距離、密集度等，每個情況都有所不同，相信地方政府這麼做有他的理由。