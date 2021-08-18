【給武器給不了士氣】 阿富汗政府垮台 美國精良軍備落入塔利班之手

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿富汗民兵組織塔利班（神學士）在幾乎不費一兵一卒的情況下，推翻美國扶植二十年的政府。舉世譁然之際，塔利班奪走的不只是政權，更笑納了多年來美國挹注的龐大軍備與火藥。

根據美聯社，一名不具名的國防官員坦言，在政府兵鮮少抵抗的情形下，美國提供的直升機、槍砲彈藥等精良武器，成了塔利班的最大獎賞。二十年來，美國已花費1,450億美元於阿富汗重建，其中830億美元是用於組建軍警部門，這還不包括這場長久戰事耗費的8,370億美元。

深究政府兵不戰而降的原因，說穿了就是缺乏戰魂。退役陸軍將領、資深阿富汗戰略策士路特（Doug Lute）認為，美國雖能提供有形的武器，卻買不到無形的精神力，「士氣、紀律、領導力與團結力」，是一場戰事成敗與否的關鍵。

然而，美國錯估形勢，除了低估了塔利班武裝份子的韌性，當總統拜登（Joe Biden）4月宣布撤軍，一股「被遺棄的」情緒瀰漫軍中，扶不起的阿斗垮台也是必然。

再者，阿富汗政府仰賴的是美國源源不絕的培訓與注資，連軍餉都是由美國國防部承擔，但卻無法確保最基本的法治與完善制度。當貪官汙吏、用人唯親都是尋常，此等政府如何贏得軍心？金錢與燃料不斷被貪官中飽私囊，小兵立大功的誘因又在哪裡？

《阿富汗文件》（The Afghanistan Papers）一書作者、華盛頓郵報記者惠洛克（Craig Whitlock）在書中寫道，美國試圖將西方那套強加於阿富汗招募的兵士身上，一味打造一支兵火強大的軍隊，卻忽略了最重要的問題。「阿富汗人真的願為政府奔赴沙場、不惜一死嗎？」答案顯然是否定的。

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