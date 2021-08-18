中國斷立陶宛鐵路貨運 報復挺台設辦事處

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合外電報導）立陶宛允許我國以「台灣」之名設立辦事引發北京怒火，中國國營鐵路集團「中鐵集裝箱」以雙邊關係惡化為由，宣布將中斷8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。

中央社報導，「波羅的海通訊社」（Baltic News Service, BNS ）披露，隸屬中國國家鐵路集團的「中鐵集裝箱」（CRCT）發送給立陶宛客戶的信件，該公司表示因兩國關係緊張，將取消本月底出發的貨運班次以及所有直達立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的班次。

據悉，立國官方尚未正式接到通知。立陶宛駐中國大使館參贊林姆柯斯（Ramūnas Rimkus）主管交通運輸事務，他表示，停運是政治考量，也是中國國有企業藉中立關係惡化，向當局展示忠誠。

中國以經濟手段報復立陶宛並不出人意表。在10日北京召回駐立陶宛大使並要求該國召回駐中大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）後，立陶宛交通部長思庫歐迪司（Marius Skuodis ）12日便已指出雙方關係緊張可能導致與中國鐵路貨運量下降，但因與中國的連結相較於他國而言相當薄弱，所以影響相對也小。據聯合國資料庫COMTRADE，去年中國對立陶宛的出口貿易額近14億美元，立陶宛對中國僅不到4億美元。

立陶宛近年來抗中友台的立場日漸鮮明，自今（2021）年2月國會批准退出由中國引導的「17+1」中國－中東歐國家合作倡議，立陶宛便開始展現與台灣友好的立場。該國6月22日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，爾後於7月兩國宣佈互設代表處，立陶宛更成歐洲首個允許我國以「台灣」之名營運代表處的國家。