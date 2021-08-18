香港機場國泰貴賓室員工確診Delta病毒　負責送餐予轉機、出境旅客　涉及3000人難追蹤

國泰航空機場貴賓室女員工確診新冠肺炎，過去一週約有3000人曾到過該貴賓室，旅客又來自世界各地，港府坦言難以追蹤感染源頭。 (示意圖／Ge... 國泰航空機場貴賓室女員工確診新冠肺炎，過去一週約有3000人曾到過該貴賓室，旅客又來自世界各地，港府坦言難以追蹤感染源頭。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港衛生當局17日表示，一名國泰航空機場貴賓室女員工確診新冠肺炎，研判遭到轉機旅客感染的機率較大，但過去一週約有3000人曾到過該貴賓室，旅客又來自世界各地，官方坦言難以追蹤感染源頭。

綜合港媒報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說明，該個案是一名47歲女子，近來沒有出國旅遊史，於機場國泰貴賓室「寰宇堂」近1-4號閘貴賓室工作，負責向客人送餐，會接觸到轉機、出境旅客，最後上班是8月14日。由於機場工作會定期檢測，患者在7月30日、8月5日、8月9日檢測都是陰性。

張竹君指出，個案15日原打算到私家診所接種COVID-19疫苗，當向醫生表示最近一個月有輕微咳嗽，醫生建議患者先照肺片檢查，其後前往檢測中心和北大嶼山醫院急症室檢測均呈陽性，且入院時有低燒，隨即在醫院接受治療。

她指出，由於這名個案定期檢測結果一直是陰性，且沒有抗體，CT值由32 跌至27，亦即病毒數量增多，因此判斷為近期感染個案。

另外，個案體內帶有L452R變種病毒，理工大學分析後屬Delta類型，正進行基因分析以追查源頭及相關個案，例如了解其基因與哪些國家的個案較相近。

張竹君表示，由於香港疫情不嚴重，離港港人須接受病毒測試，估計遭到轉機旅客感染機會較大，由於個案傳播率高的感染Delta變種病毒，不能排除她將病毒帶入香港社區的風險，且過去一週已有約3000人使用國泰貴賓室服務，因此較難追蹤感染源頭。

據報導，這名女員工檢測陽性後，她居住的東涌逸東（二）邨美逸樓遭「封區」強制檢測，結果約1600名住戶無人確診；另有約30人列作密切接觸者被安排至檢疫中心檢疫隔離，包括與病人工作的十多位同事、3 名同住家人等，另共有 15 處地方須強制檢測，包含餐廳、銀行和巴士等。