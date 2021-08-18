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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹縣一名馴鱷師「沙西米」飼養的鱷魚「小鱷」16日逃家，昨(17)日深夜終於在一處水溝蓋下發現蹤影，協尋的新崙里長劉旦貴很欣慰地表示，終於找到小鱷，讓牠平安回家。

劉旦貴說，為盡快找到小鱷，竹北市民代表朱健銘、新竹縣議員林禹佑以及新竹縣流浪動物珍愛協會志工、里民等，各界熱心人士總動員，一起在里內找尋鱷魚。

她說，「小鱷」離家後，從監視器畫面發現，牠沿著中華路125巷排水溝遊蕩，也曾到光明14街空地逗留，也走到番仔園土地公廟附近，最後爬進廟旁的排水溝裡消失無蹤。

劉旦貴表示，在白天尋找時，因天氣炎熱，可能小鱷躲在陰涼處，沒有被發現，而在晚間大家繼續尋找，沿著水溝孔蓋，一個一個開啟，終於在一處水溝孔蓋下，發現小鱷身影，結束了這次的「鱷魚流浪記」。

劉旦貴指出，小鱷平安返家後，飼主也向幫忙尋找鱷魚的大家，表達感謝。

飼主17日曾說，小鱷個性害羞不會主動攻擊人，若有民眾發現請盡快與她連繫。

為盡快找到小鱷，消防人員17日協助以消防水車往排水溝內灌水，盼藉由水流讓鱷魚現身，消防人員也在各大排水溝，利用探照燈搜尋。

新竹縣流浪動物珍愛協會志工，也沿線水溝放置生魚與誘捕籠，盼能找回小鱷。

中央社17日稍早引述飼主沙西米表示，小鱷年齡已24歲，為眼鏡凱門鱷，個性害羞也親人，看到人不會主動攻擊只會逃跑，一直以來她都很細心照顧小鱷，但因疏忽門沒關好，才讓小鱷逃跑出門。

眼鏡凱門鱷示意圖 (資料來源:維基百科)

她說，很擔心小鱷是否會被其他動物攻擊，也很怕發生交通意外，若民眾有發現小鱷，請不用害怕，因小鱷個性膽小害羞，不會主動攻擊人。

沙西米說，因個人疏失造成大家困擾，感到不好意思，但也請民眾若發現「小鱷」，請盡快跟她連絡。

新崙里長劉旦貴說，若民眾看到鱷魚出沒，可以通知里長或報警，千萬不要自己抓，也要避免驚動牠，「小鱷」本身不會主動攻擊人，除非有不友善舉動。

新竹縣政府農業處指出，因鱷魚有很多品種，目前尚未確認這隻鱷魚是否為保育類動物，由於先前有民眾棄養鱷魚，對生態造成影響，為避免類似情況發生，農業處也已派員加入協尋。

熱心人士總動員 台灣竹北「落跑鱷魚」終於找到了!

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