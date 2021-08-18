（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）財金三部會達成共識，當沖降稅優惠確定延長，但延長期間及稅率是否調整仍未定案，券商公會17日晚間提出三點呼籲，希望維持金管會延長5年版本、稅率不要調整、盡快定案去除市場不確定性。

券商公會表示，首先期望行政單位盡快協商定案，以去除市場不確定性的擔憂。至於延長期限，支持金管會提出延長5年的版本；如果真的非要縮短不可，不宜縮至太短，否則將影響中長期投資人進場意願。

券商公會說明，當沖可以帶動市場流動性，好不容易近2年成交量有所起色，IPO掛牌上市申請案有所改善；流動性對資本市場很重要，足夠的流動性才能彰顯公司價值，中長期投資人進場的意願才會跟著提高，進一步帶動上市櫃公司籌資的效果及經濟發展。

稅率部分，券商公會也建議不要調整，交易成本一旦變高，同樣會影響投資人進場意願，整體市場量能恐將受到影響。

當沖證交稅稅率減半優惠將於年底到期，是否應延長實施，引發熱議。

行政院政務委員、國發會主委龔明鑫17日中午邀金管會、財政部共同討論。金管會建議當沖降稅再延5年，財政部則希望優惠不再延長，或是延長實施但僅2年，並建議考慮調整優惠稅率，以符合財政紀律。

據金管會統計，今年7月集中市場日均當沖戶已逾21萬，成交金額達2610.4億元，年增近3倍，且集中市場當沖比達46.39%，即近半成交量為當沖所貢獻。

基於資本市場發展考量，金管會建議延長實施現股當沖證交稅稅率減半優惠，據金管會最新統計，今年7月集中市場日均當沖戶數達21萬2466戶，年增184%，當沖日均成交量達2610.4億元，年增幅283%。

7月集中市場當沖比則達46.39%，即21萬左右當沖客就沖出股市近半成交量；若以現行當沖證交稅稅率減半為千分之1.5來看，集中市場當沖戶今年7月日均挹注財政部3.9156億元稅收，整個月約貢獻逾200億元證交稅。

檢視今年以來集中市場當沖日均成交量，1月至4月皆落在1000億元至1500億元區間，5月正式突破2000億元、達2322.02億元，年增319%，6、7月當沖日均成交量也都超過2000億元。

從日均當沖戶數來看，今年前4月平均每日都有11萬到15萬左右當沖戶，5月本土疫情高漲，資本市場不確定性增加，投資人以當沖避險，帶動日均當沖戶數正式衝破20萬、達20萬3372戶，6、7月也在19萬至21萬戶上下。

金管會統計，去年1月集中市場當沖占比為26.15%，還不到3成，去年下半年資本市場熱絡，台股一路走高，至今年1月當沖占比已達34.47%，5月更突破4成、達44.29%，6、7月集中市場當沖比也都在44%至46%水準。

據金管會先前函送財政部的報告顯示，歐、美、日、韓四個主要國家股市當沖比約介於44%至87.5%之間，其中最高為韓國，當沖比高達8成以上，對照金管會主委黃天牧先前曾表示，與其他鄰國相比，台灣當沖比沒有特別高。

當沖降稅優惠措施將於年底屆期，金管會認為延長當沖降稅有助建構資本市場完善投資環境，衡平市場參與者需求、政策穩定性有利資本市場發展及維持市場流動性等，加上集中市場景氣循環週期約為5年左右，建議財政部延長實施當沖證交稅稅率減半優惠措施5年。

中央社稍早報導，國發會17日中午邀集金管會、財政部高層開會協商，延長當沖降稅措施已在會中達成初步共識，不過延長實施期間和稅率調整仍各有立場，整體方案尚未完全定案，預估8月底前會再次召開會議確定方案；財政部顧慮財政紀律，目前延長期限往2年或3年作討論。

當沖降稅優惠確定延長•期間未定 台灣券商公會提三點呼籲