中小學9/1實體開學　教育部指引一次看！因防疫請假可不列出缺席紀錄

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中小學即將於9月1日開學，教育部今（17）日公布九大防疫指引，包含教職員工若未接種COVID-19疫苗的因應措施、集會活動和學校課程限制等，此外， 如果家長對實體課有顧慮，可以為孩子請假，將不列入出缺席紀錄。

教育部今天下午召開記者會，說明9月1日中小學、幼兒園開學準備工作， 教育部統計，目前第一批造冊33萬餘名教職員中，已超過9成完成接種第一劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。部分新進教師和代理教師還沒排到接種，教育部將和中央流行疫情指揮中心協調，儘速安排施打。

針對第一劑接種未滿14日或未接種的教職員工，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次抗原快篩或 PCR 檢驗。，教育部也表明將補助學校經費購買試劑。

開學後，家長及訪客原則上不能進入校園，但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。具有COVID-19感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校」。

到校後，學校應落實入校（園）時及下午上課前師生體溫量測、手部清消及監測健康狀況。師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩。學校課程及活動，採「固定座位」、「固定成員」實施，並落實課堂點名。

在飲食方面，教室內用餐應維持環境通風良好，以個人套餐並使用隔板入座或維持社交距離用餐，且不得併桌共餐；用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。校內飲水機要定期清潔、消毒，且只能裝水，不能「以口就飲」

學校辦理大型集會活動如開學典禮、週會或迎新活動等，仍應採線上方式辦理為原則；如採實體方式辦理，應依指揮中心規定，活動人數上限為室內50人，室外100人之措施辦理，倘超過人數應提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

至於部分家長仍對學校防疫不放心，開學後暫時不想讓孩子上實體課程。對此， 教育部國民及學前教育署長彭富源表示，如果家長有這樣的考量，仍可為孩子請假，不會列入出缺席紀錄。