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台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王

2021金曲獎主持人、頒獎及表演嘉賓名單已陸續出爐

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/17 18:07
孫盛希（左）入圍《 最佳華語女歌手獎 》，瘦子入圍《 最佳華語男歌手獎 》（圖/台視）

孫盛希（左）入圍《 最佳華語女歌手獎 》，瘦子入圍《 最佳華語男歌手獎 》（圖/台視）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）2021金曲獎頒獎典禮將於8月21日台北流行音樂中心舉行，除了入圍名單以外，主持人、頒獎及表演嘉賓名單已陸續出爐，一起來看看吧！

2021金曲獎因疫情攪局歷經波折，從六月延期至今已快三月，確定將於8月21日台北流行音樂中心舉行，今年現場不開放觀眾，頒獎典禮首次採線上及實體同步進行，一起來看看來有哪些亮點吧！

頒獎典禮嘉賓

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
今年再度入圍《 最佳華語男歌手獎 》的吳青峰（左）及魏如萱將擔任頒獎嘉賓（圖/台視）

今年頒獎典禮嘉賓包含上屆的歌王歌后吳青峰及魏如萱，今年更是歌唱了31年的蘇慧倫第一次入圍金曲獎，身兼頒獎人的她睽違13年，終於在去年推出新專輯《面面》，今年將和同為頒獎嘉賓的萬芳共同角逐歌后寶座。

此外，頒獎人包含Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等。

表演嘉賓

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
（圖/台視）

精彩演出將由阿爆（阿仍仍）、羅文裕、彭佳慧、滅火器、李玖哲、持修、孫盛希及YELLOW黃宣輪番登場，阿爆（阿仍仍）去年以作品「kinakaian母親的舌頭」，拿下金曲獎「最佳原住民語專輯獎」、「年度歌曲獎」及「年度專輯獎」共3項大獎，今年二度受邀金曲舞台演出，將帶來母語歌曲。

《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
孫盛希（左）入圍《 最佳華語女歌手獎 》，瘦子入圍《 最佳華語男歌手獎 》（圖/台視）

由那那大師及又仁攜手主持，台視特別節目邀請入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語女歌手獎」、「演奏類最佳專輯獎」、「演奏類最佳專輯製作人獎」、「最佳客語歌手獎」、「最佳原住民語歌手獎」、「最佳新人獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」的入圍者們與觀眾分享作品以及入圍感想，特別採取現場訪談及線上視訊並行的方式錄製節目。

星光大道雙搭檔主持

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
（圖/台視）

星光大道則由「紅毯女神」瑪麗攜手「鼓鼓」呂思緯主持，瑪麗已經是第三度主持金曲紅毯，時間掌握靈活、反應佳，深受觀眾讚許，鼓鼓是第一次主持星光大道，已經將所有入圍者「造冊」印出厚厚一疊資料，熟讀之後再來跟「學姐」瑪麗請教一些眉角。至於服裝部分，瑪麗笑說：「會跟鼓鼓討論一下，覺得我們倆是年輕活力的代表，上半年大家有點悶，我想活力是滿重要的元素。」鼓鼓則表示：「會找一些幸運色，讓大家都能感受活力氛圍。」

頒獎典禮主持人

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
（圖/台視）

本屆主持人Lulu曾在28歲時擔綱第30屆金曲獎典禮主持，成為史上年紀最輕主持人，並獲一片好評。這次再度挑起金曲主持大樑，Lulu神秘表示：「今年有個很大的特色，是各種滾動式的規劃，像是典禮挪到8月就是一種滾動式的安排，我也會做一個『滾動式的主持』，大家可以期待一下！」

GMA 2021 APP

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
(圖擷取自官方app)

金曲32特別提供「多視角」服務，民眾下載「GMA 2021」APP即可線上觀看，包括「星光大道LIVE節目」、「星光大道LIVE節目-手語服務」、「頒獎典禮LIVE節目」、「頒獎典禮LIVE節目-手語服務」、「星光大道主持人訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」，能一手掌握藝人最新動態與得獎消息。

《第32屆金曲獎頒獎典禮》將於8月21日（六）在台北流行音樂中心舉行，承辦單位台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在台灣電視台（台視主頻）與金曲YouTube播出，網路直播平台為LINE TODAY 、LINE MUSIC及LINE TV。

入圍名單

台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王
YELLOW黃宣入圍《 最佳新人獎 》（圖/台視）

《 最佳華語男歌手獎 》

  • 瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅／滾石國際音樂股份有限公司
  • 林俊傑／《倖存者 ‧ 如你》雙EP／華納國際音樂股份有限公司
  • 吳青峰／冊葉一：一與一／環球國際唱片股份有限公司
  • 杜振熙／家常音樂／任性的人工作室
  • 韋禮安／Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
  • 李泉／十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

《 最佳華語女歌手獎 》

  • 萬芳／給你們 Dear All／何樂音樂有限公司
  • 巴奈／愛，不到／子皿有限公司
  • 孫盛希 Shi Shi／出沒地帶 (Where Is SHI?)／滾石國際音樂股份有限公司
  • 蘇慧倫／面面／相信音樂國際股份有限公司
  • 田馥甄／無人知曉／何樂音樂有限公司
  • 譚維維／3811／海蝶音樂股份有限公司

《 最佳樂團獎 》

  • OVDS／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司
  • 生祥樂隊／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司
  • 康士坦的變化球／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司
  • 告五人／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司
  • 落日飛車／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司
  • 漂流出口／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司
  • deca joins／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

《 最佳新人獎 》

  • YELLOW／浮世擊／否極泰來音樂股份有限公司
  • 熱寫生／豆皮少年／自由播種工作室
  • 李浩瑋 Howard Lee／Diamond In The Rough／滾石國際音樂股份有限公司
  • 青虫 aoi／有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司
  • 理想混蛋／愚者／何樂音樂有限公司
  • 李友廷／如果你也愛我就好了／華研國際音樂股份有限公司
  • ?te／A Bedroom of One's Own／華風數位股份有限公司

    請點我看完整得獎名單
金曲獎
入圍名單
瘦子
林俊傑
田馥甄
萬芳
孫盛希
吳青峰
杜振熙
韋禮安
李泉
巴奈
蘇慧倫
譚維維
OVDS
生祥樂隊
康士坦的變化球
告五人
落日飛車
漂流出口
deca joins
YELLOW
黃宣
?te
李友廷
理想混蛋

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