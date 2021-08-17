台灣2021金曲獎亮點揭曉！田馥甄、譚維維、孫盛希爭歌后　瘦子、林俊傑、吳青峰角逐歌王

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）2021金曲獎頒獎典禮將於8月21日台北流行音樂中心舉行，除了入圍名單以外，主持人、頒獎及表演嘉賓名單已陸續出爐，一起來看看吧！

2021金曲獎因疫情攪局歷經波折，從六月延期至今已快三月，確定將於8月21日台北流行音樂中心舉行，今年現場不開放觀眾，頒獎典禮首次採線上及實體同步進行，一起來看看來有哪些亮點吧！

頒獎典禮嘉賓



今年再度入圍《 最佳華語男歌手獎 》的吳青峰（左）及魏如萱將擔任頒獎嘉賓（圖/台視）

今年頒獎典禮嘉賓包含上屆的歌王歌后吳青峰及魏如萱，今年更是歌唱了31年的蘇慧倫第一次入圍金曲獎，身兼頒獎人的她睽違13年，終於在去年推出新專輯《面面》，今年將和同為頒獎嘉賓的萬芳共同角逐歌后寶座。

此外，頒獎人包含Matzka、ØZI、王希文、米莎、吳青峰、乱彈阿翔、阿爆（阿仍仍）、林柏宏、林宥嘉、孫淑媚、陳如山、陳昊森、陳珊妮、許哲珮、萬芳、魏如萱、羅時豐、蘇慧倫等。

表演嘉賓



（圖/台視）

精彩演出將由阿爆（阿仍仍）、羅文裕、彭佳慧、滅火器、李玖哲、持修、孫盛希及YELLOW黃宣輪番登場，阿爆（阿仍仍）去年以作品「kinakaian母親的舌頭」，拿下金曲獎「最佳原住民語專輯獎」、「年度歌曲獎」及「年度專輯獎」共3項大獎，今年二度受邀金曲舞台演出，將帶來母語歌曲。

《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯



孫盛希（左）入圍《 最佳華語女歌手獎 》，瘦子入圍《 最佳華語男歌手獎 》（圖/台視）

由那那大師及又仁攜手主持，台視特別節目邀請入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語女歌手獎」、「演奏類最佳專輯獎」、「演奏類最佳專輯製作人獎」、「最佳客語歌手獎」、「最佳原住民語歌手獎」、「最佳新人獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」的入圍者們與觀眾分享作品以及入圍感想，特別採取現場訪談及線上視訊並行的方式錄製節目。

星光大道雙搭檔主持



（圖/台視）

星光大道則由「紅毯女神」瑪麗攜手「鼓鼓」呂思緯主持，瑪麗已經是第三度主持金曲紅毯，時間掌握靈活、反應佳，深受觀眾讚許，鼓鼓是第一次主持星光大道，已經將所有入圍者「造冊」印出厚厚一疊資料，熟讀之後再來跟「學姐」瑪麗請教一些眉角。至於服裝部分，瑪麗笑說：「會跟鼓鼓討論一下，覺得我們倆是年輕活力的代表，上半年大家有點悶，我想活力是滿重要的元素。」鼓鼓則表示：「會找一些幸運色，讓大家都能感受活力氛圍。」

頒獎典禮主持人



（圖/台視）

本屆主持人Lulu曾在28歲時擔綱第30屆金曲獎典禮主持，成為史上年紀最輕主持人，並獲一片好評。這次再度挑起金曲主持大樑，Lulu神秘表示：「今年有個很大的特色，是各種滾動式的規劃，像是典禮挪到8月就是一種滾動式的安排，我也會做一個『滾動式的主持』，大家可以期待一下！」

GMA 2021 APP



(圖擷取自官方app)

金曲32特別提供「多視角」服務，民眾下載「GMA 2021」APP即可線上觀看，包括「星光大道LIVE節目」、「星光大道LIVE節目-手語服務」、「頒獎典禮LIVE節目」、「頒獎典禮LIVE節目-手語服務」、「星光大道主持人訪問區」以及「頒獎典禮得獎感言區」，能一手掌握藝人最新動態與得獎消息。

《第32屆金曲獎頒獎典禮》將於8月21日（六）在台北流行音樂中心舉行，承辦單位台視當天下午5點將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在台灣電視台（台視主頻）與金曲YouTube播出，網路直播平台為LINE TODAY 、LINE MUSIC及LINE TV。

入圍名單



YELLOW黃宣入圍《 最佳新人獎 》（圖/台視）

《 最佳華語男歌手獎 》

瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅／滾石國際音樂股份有限公司

林俊傑／《倖存者 ‧ 如你》雙EP／華納國際音樂股份有限公司

吳青峰／冊葉一：一與一／環球國際唱片股份有限公司

杜振熙／家常音樂／任性的人工作室

韋禮安／Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

李泉／十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

《 最佳華語女歌手獎 》

萬芳／給你們 Dear All／何樂音樂有限公司

巴奈／愛，不到／子皿有限公司

孫盛希 Shi Shi／出沒地帶 (Where Is SHI?)／滾石國際音樂股份有限公司

蘇慧倫／面面／相信音樂國際股份有限公司

田馥甄／無人知曉／何樂音樂有限公司

譚維維／3811／海蝶音樂股份有限公司

《 最佳樂團獎 》

OVDS／黑的韌性 Black & Toughness／滾石國際音樂股份有限公司

生祥樂隊／野蓮出庄 Water Snowflake Goes to Market／山下民謠有限公司

康士坦的變化球／更迭／聲音的卡夫卡股份有限公司

告五人／運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】／相信音樂國際股份有限公司

落日飛車／SOFT STORM 柔性風暴／夕陽音樂產業有限公司

漂流出口／海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司

deca joins／鳥鳥鳥 Bird and Reflections／滾石國際音樂股份有限公司

《 最佳新人獎 》