輝瑞向美國FDA申請第3劑施打授權　外傳拜登也有意 9月中下旬開打追加劑

美國輝瑞與德國BioNTech向美國衛生主管機關遞交初期臨床試驗數據，盼取得全美16歲以上施打第3劑疫苗的授權。( 示意圖／Getty I... 美國輝瑞與德國BioNTech向美國衛生主管機關遞交初期臨床試驗數據，盼取得全美16歲以上施打第3劑疫苗的授權。( 示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與合作夥伴德國生技公司BioNTech，16日向美國衛生主管機關遞交初期臨床試驗數據，盼取得全美16歲以上施打第3劑疫苗的授權。

美國上週才剛批准免疫系統虛弱者（ 包括癌症、HIV 患者與接受器官移植的病患）追加第3劑輝瑞&BNT疫苗與莫德納（Moderna）疫苗，緊接著輝瑞與BioNTech也向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交有關第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的初階臨床試驗結果，目的是取得16歲以上美國人施打追加劑授權。

兩間公司在聲明稿中提到，截至目前看到的數據顯示，施打第3劑輝瑞疫苗後產生的抗體濃度，大幅超越前2劑施打結果，且針對 Beta、Delta 兩種病毒株上也能產生「更高數值的中和抗體」。

BioNTech共同創辦人吳沙忻（Ugur Sahin）說：「對於已施打疫苗的民眾而言，加強劑應可有助降低傳播與感染率，並且在接下來的季節能更有效控制變異株疫情。」

輝瑞與BioNTech也打算在未來幾週向歐洲主管機關提交相同數據資料。

外傳美國總統拜登政府已決定，多數美國人都應在完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗8個月後再打追加劑，最快可能於9月中下旬開始供應第3劑疫苗。

「紐約時報」引述了兩名熟知決策討論過程的政府官員說法，官員規劃最快本週內宣布此一決定，目標是讓已接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗或莫德納（Moderna）疫苗的民眾知道，還需要第3劑才能更有效抵抗Delta變異株。

不過，這項新政策仍將取決於美國FDA是否核發追加劑的許可。