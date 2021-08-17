新北在地就學好榜Young 教授群共辦高中實驗課程自主學習成果發表

新課綱上路後首次實施的111年大學考招方案， 共計將有約1,700個學組參採，如何準備與大學端接軌的學習歷 程檔案成為大學入學申請的關鍵。為讓新北市的高中生面對111年 大學考招有更強力的後盾，教育局新學年起，開辦「 新北在地就學好榜YOUNG」典範學習系列活動， 以創造新北學子大學考招領先的契機。

新北市昨(16)日辦理「新北在地就學好榜YOUNG」首部曲： 頂尖實驗課程，自主學習趣學生發表會，首次匯集新北市參與實驗課 程的高中生進行線上成果發表， 會中更邀請大學招生專業化教授群進行點評並與學生進行對談， 讓學生學習歷程迅速與大學端接軌。

大學招生專業化發展推動團隊計畫協同主持人— 國立臺北教育大學楊志強教授提到， 目前大學各科系的招生選才趨勢多以能力取向為主， 審查教授會關心學生完成自主學習計畫後， 能夠獲得何種能力的養成。學生執行自主學習計畫中，所經歷的「 歷程」及獲得的「能力」與科系選才目標是否對接是審查重點。

與會的銘傳大學企業管理學系莊懿妃主任也表示，「歷程」比「 成果」更為寶貴， 建議學生以一小段的篇幅簡潔說明執行自主學習的動機， 架構可包括與興趣的連結、執行過程如何解決困難、 成果發現及反思。

丹鳳高中數理實驗班陳冠廷同學以「『翼想天開』-分析鴨式佈局對 大型無人定翼機的穩定性影響」為題進行自主學習成果報告， 完成無人定翼機的風洞模型及佈局報告。陳同學自幼就是航空迷， 從觀察中發現不同氣動佈局優劣，著手進行實驗將學習付諸實踐，更 曾獲NASA IVSS傑出青年科學家認證。他提到「 逆境後的淬煉是成功後的甜」，過程努力克服困難， 從高中找到大學師資，沒有儀器時自己學3D列印、 做木工自製工具。自主學習不但創造研究成果，更跨越學習疆界， 朝未來大學科系及嚮往職涯邁進。

三民高中林庭安同學自幼受家人影響對空間規劃設計有濃厚興趣， 適逢新課綱實施，能在自主學習時間使用軟體來設計空間模型。 林同學本次以「設計令人賞心悅目的廚房AutoCad」 為題發表自主學習成果，從AutoCad的操作練習到自創設計， 期間透過查找教學影片、翻閱軟體筆記及向師長請益等過程， 克服無法辨別數據和專有名詞、操作設定不熟悉等困難。 他提到透過自主學習計畫，激發創意發想的能力也發掘興趣所在， 未來想朝空間設計的領域發展，要讓美學和創意落實在空間環境中。

教育局長張明文表示，為全力優化學生學習歷程檔案， 特別選出具代表性的自主學習成果作品， 供全國各高中同學觀摩與交流，更結合「 新北市高中與大學共創學習媒合平台」（http:// learningcollaboration.org/） 的資源，引進大學與高中端對話，讓學生發揮特色為自己加分，同時 展現新北市優質實驗課程與學生自主學習豐碩的成果。

照片來源：新北市教育局提供