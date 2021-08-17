臺灣證交所：本國上市公司110年上半年度營收獲利表現亮眼

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不包含金融保險產業等35家）110年上半年度財務報告計839家，已於110年8月16日完成公告申報。經統計前開上市公司110年上半年度營業收入15兆8,872億元，較109年上半年度成長3兆776億元，增幅24.03%；110年上半年度稅前淨利1兆8,563億元，較109年上半年度成長1兆364億元，增幅126.40%，國內經濟持續成長，本國上市公司獲利表現佳。

獲利成長產業主要為航運業、半導體業、塑膠工業、光電業及鋼鐵工業。航運業因補庫存需求強勁，缺櫃及塞港造成運能供給吃緊，使運價維持高檔，致獲利創高。半導體業受惠疫情加速數位轉型，5G應用及高階運算需求持續成長，大幅推升獲利。塑膠工業則因終端需求熱絡，基期油價較低，帶動獲利成長。光電業則受惠宅經濟效應及零組件原料供應受限，帶動面板報價上漲，致獲利攀升。鋼鐵工業則因鋼材供給吃緊，帶動報價上揚，致獲利成長。

獲利衰退產業僅觀光產業受疫情衝擊，致獲利不如預期。