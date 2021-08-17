「2021新北市樂壇新星」線上音樂會閃耀登場

謝若宇「臺灣素描與歐洲風情─謝若宇鋼琴獨奏會」。(照片來源：新北市文化局提供) 謝若宇「臺灣素描與歐洲風情─謝若宇鋼琴獨奏會」。(照片來源：新北市文化局提供)

為鼓勵新世代的年輕音樂家， 新北市政府文化局今年持續辦理第六屆「樂壇新星」甄選活動，是國 內極具指標性的音樂人才選拔舞臺，目前已累計50組優秀音樂人才 登臺演出，本屆「樂壇新星」甄選活動徵件數更是創下歷屆新高， 競爭激烈程度更甚往年，拔擢10組新星即將於舞臺上大放異彩。

文化局局長龔雅雯表示，雖今年樂壇新星音樂會適逢疫情影響， 新北市政府仍以「新北市樂壇新星」甄選活動提供年輕音樂家舞臺， 鼓勵新世代的音樂藝術人才，讓疫情期間藝文演出不間斷。

本屆樂壇新星首先登場的「洪紹桓爵士專場音樂會」， 將於8月19日(四) 晚上7時30分於新北市政府文化局及新北市藝文中心官方臉書播放 。洪紹桓為臺灣新生代「笙」演奏家， 也是世界唯一以笙演奏爵士樂之演奏家， 身為第一位以笙考取比利時布魯塞爾音樂院爵士樂系的臺灣學生， 藉由在歐洲見聞不同音樂、藝術形態的洗禮， 帶來一系列全新風貌的爵士樂作品。

陸續於今年辦理線上音樂會的音樂家尚有蔡幸涵「Voyage Magique．匯流與融合─蔡幸涵大提琴獨奏會」、謝若宇「 臺灣素描與歐洲風情─謝若宇鋼琴獨奏會」、黃偉傑「當代新語． 箏聲音─黃偉傑古箏跨界音樂會」；辦理實體音樂會者包括余欣蓓「 余欣蓓雙簧管獨奏會」、陳奕樺「詩琴樺意─陳奕樺擊樂音樂會」。 此外，還有李俐伶「李俐伶單簧管獨奏會─旅程沿途的浪漫」、 馮乙宸「李斯特之夜」、鄭恩麒「驚蟄．新生」， 及吳怡慧與丁章媛「Duo Renaissance．法國琴緣」等4場演出， 歡迎民眾關注新北市藝文中心官網及Facebook了解第一手活 動資訊。

以上10組新星皆具有堅強實力與豐富演出經驗， 節目內容兼具傳統與創新、曲目規劃用心、精采可期， 藉由首度透過線上音樂會方式，讓更多熱愛音樂、 藝文的朋友可以透過數位平臺， 欣賞樂壇新星精采的技藝與舞臺魅力。欲知活動詳情， 請上新北市藝文中心官網(https://www. artcenter.ntpc.gov.tw/) 及臉書粉絲專頁查詢。

洪紹桓為臺灣新生代「笙」演奏家，也是世界唯一以笙演奏爵士樂之演奏家。(照片來源：新北市文化局提供)

陸續於今年辦理線上音樂會的音樂家尚有黃偉傑「當代新語．箏聲音─黃偉傑古箏跨界音樂會」。(照片來源：新北市文化局提供)