尋蜜堅持的味道 新北蜜香紅茶上市

本(110)年度新北好茶蜜香紅茶比賽結果出爐， 冠軍由三峽區周平國農友奪得。蜜香紅茶散發出獨特的蜂蜜甜香， 透過小綠葉蟬吮吸茶嫩葉（俗稱著涎）後，轉化出神祕自然風味， 冷熱飲皆可沖泡，邀請民眾踴躍向產區選購，品嘗蜜香好茶， 錯過此香就要等明年！

周氏家族務茶於1879年開始至第七代周平國， 他從當兵回來正式從事茶產業近30年，從小在茶園中長大， 跟著父親學習種植、採收、製茶，自己在87年創立「日盛製茶」 行號，茶品有碧螺春、紅茶、白茶等， 以及種植全台唯一茶種大紅袍與一葉茶， 春茶期間也會固定到中部做高山烏龍茶，學習不同地區的製茶技術， 融會貫通從採摘、萎凋、殺菁的製茶過程，完全不借他人手，秉持「 可以動才去動，可以炒才可炒」 要做就要全力付出的耐心及堅持職人精神。目前擁有茶園面積約0. 7公頃，在去年(109)起不使用農藥， 因茶園位置車輛不易到達，開始轉做野放茶，朝友善方式管理茶園， 想為這產業拚出特色，另自己也會主動將茶葉送檢驗， 兼顧現代民眾食品安全，為茶業永續經營持續邁進， 一同踏上尋茶的祕密之旅。

三峽區農會總幹事張永巨表示， 本次評審由行政院農業委員會茶業改良場副場長邱垂豐及文山分場分 場長蘇彥碩等茶業專家擔綱。蜜香紅茶主要以小葉種茶樹所採摘的茶 菁為製作原料，9成以上是手採，所以採收量非常少， 經過各製茶老師傅精心製作及烘培後，散發出淡淡的自然果香及蜜香 ，完全不噴灑農藥管理方式，民眾可選擇充滿職人溫度、友善生產的 蜜香紅茶，絕對不能錯過的茶品！

農業局表示，防疫期間配合各項措施，評審時保持間隔1.5公尺 ，評審結果採線上直播方式，本次蜜香紅茶評鑑共270點參加， 新北市把關源頭實施「茶清方案」，於賽會進行農藥殘留檢測， 守護消費者健康安全，選購「新北好茶」 比賽茶是安心安全的雙重保證。產季期間歡迎來電洽三峽區農會( 02)2663-1214或洽日盛茶行0912-672168選 購在地茶品，用行動支持在地小農。

日盛製茶行訂購網址： http://www.suntea.xcom.tw/ contact_us/

照片來源：新北市政府農業局提供