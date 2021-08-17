新北部署線上教學各項準備 因應疫情變化隨時上場 暑假分流授課教育訓練 各校開學後完成演練

照片來源：新北市教育局提供
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9月1日開學日，新北市採實體授課為原則，並提出「實體授課」、「線上授課」、「分流授課」等授課模式，近期將發布「新北市高級中等以下學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』教學授課參考指引」。此外，為強化教師分流授課的教學能力，將於8月19日辦理2場次分流授課教育訓練，讓各級學校開學一個月內完成分流授課演練，為未來疫情可能變化做足準備，隨時上場。
教育局表示，在嚴格落實防疫措施前提下，一、二級警戒採實體授課為原則；倘有教職員工生確診而停班或全校停課的情形，則轉型線上授課；而停課後再復課的情形，則授權學校可以全校降載的概念，自主規劃年級、班級分流授課。
其中分流授課可依不同學科屬性採取不同教學方式，包含非同步、線上以及教師共課三種授課方式。首先為非同步方式，讓同學在家觀看公播版學習資源。第二為線上方式，班級架設攝影鏡頭視訊教學，在家同學同步線上學習。第三為教師共課方式，同年級同領域教師，部分負責實體課程、部分負責線上課程。以上三種授課方式搭配教學三步驟「課前準備先連絡、課中學習高互動、課後回饋要關懷」，可以讓不同情境學生有效分流學習。
教育局為了強化教師分流授課的教學能力，於8月19日將辦理2場次分流授課教育訓練，以學校現有資訊設備及數位資源為基礎，運用每個班級皆有配發的平板電腦搭配視訊軟體，直接拍攝老師、黑板及教材投影畫面，輔以實體教材或線上資源，兼顧實體與線上學生，讓學習成效不打折。龍埔國小施信源老師表示：「學校都有智慧教室設備，老師可以學校現有設備，就地取材利用筆電、平板、手機這三機，因為皆具備有攝影鏡頭、麥克風，只要事先規劃好教室空間、設備擺放位置，留意畫面寬度，也能輕鬆打造混合學習教室，同時兼顧在校上課與在家遠距學習的學生。」
教育局長張明文表示，新北市部署線上教學各項準備工作，除已建置完成班班有無線網路、教師平板及桌上型電腦外，更將增購7,000個視訊鏡頭、4,935個平板立架，讓老師可以運用於實體教材或線上課程，搭配新北市親師生平台「停課不停學」專區，包含各式線上教學工具的懶人包、教學影片及教科書商線上資源等，讓老師可以設計不同型態的線上教學模式，照顧每一個孩子的學習需求。
新北市教育局持續擴充線上學習資源豐富度，與教育部協力整合資源，備妥公播版學習資源包，包含疫起線上看、國高中線上平台課程、國小國語、英語、數學及自然四大領域一至六年級主題教學影片。其中國小主題影片將放置於教育局YouTube頻道及第四台公用頻道，搭配「i學習百寶箱 step by step」簡報，讓親師共同合作，按照SOP讓學生觀看學習影片後，同步使用教科書、紙本教材、習寫作業與學習單等，確保孩子的學習品質。
照片來源：新北市教育局提供