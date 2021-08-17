新北部署線上教學各項準備 因應疫情變化隨時上場 暑假分流授課教育訓練 各校開學後完成演練

9月1日開學日，新北市採實體授課為原則，並提出「 實體授課」、「線上授課」、「分流授課」等授課模式，近期將發布 「新北市高級中等以下學校因應『嚴重特殊傳染性肺炎』 教學授課參考指引」。此外，為強化教師分流授課的教學能力，將於 8月19日辦理2場次分流授課教育訓練，讓各級學校開學一個月內 完成分流授課演練，為未來疫情可能變化做足準備，隨時上場。

教育局表示，在嚴格落實防疫措施前提下，一、 二級警戒採實體授課為原則； 倘有教職員工生確診而停班或全校停課的情形，則轉型線上授課； 而停課後再復課的情形，則授權學校可以全校降載的概念， 自主規劃年級、班級分流授課。

其中分流授課可依不同學科屬性採取不同教學方式，包含非同步、 線上以及教師共課三種授課方式。首先為非同步方式，讓同學在家觀 看公播版學習資源。第二為線上方式，班級架設攝影鏡頭視訊教學， 在家同學同步線上學習。第三為教師共課方式，同年級同領域教師， 部分負責實體課程、部分負責線上課程。 以上三種授課方式搭配教學三步驟「課前準備先連絡、 課中學習高互動、課後回饋要關懷」， 可以讓不同情境學生有效分流學習。

教育局為了強化教師分流授課的教學能力，於8月19日將辦理2場 次分流授課教育訓練，以學校現有資訊設備及數位資源為基礎，運用 每個班級皆有配發的平板電腦搭配視訊軟體，直接拍攝老師、黑板及 教材投影畫面，輔以實體教材或線上資源，兼顧實體與線上學生， 讓學習成效不打折。龍埔國小施信源老師表示：「學校都有智慧教室 設備，老師可以學校現有設備，就地取材利用筆電、平板、 手機這三機，因為皆具備有攝影鏡頭、麥克風， 只要事先規劃好教室空間、設備擺放位置，留意畫面寬度， 也能輕鬆打造混合學習教室， 同時兼顧在校上課與在家遠距學習的學生。」

教育局長張明文表示，新北市部署線上教學各項準備工作，除已建置 完成班班有無線網路、教師平板及桌上型電腦外，更將增購7, 000個視訊鏡頭、4,935個平板立架， 讓老師可以運用於實體教材或線上課程，搭配新北市親師生平台「 停課不停學」專區，包含各式線上教學工具的懶人包、教學影片及教 科書商線上資源等，讓老師可以設計不同型態的線上教學模式， 照顧每一個孩子的學習需求。

新北市教育局持續擴充線上學習資源豐富度，與教育部協力整合資源 ，備妥公播版學習資源包，包含疫起線上看、國高中線上平台課程、 國小國語、英語、數學及自然四大領域一至六年級主題教學影片。 其中國小主題影片將放置於教育局YouTube頻道及第四台公用 頻道，搭配「i學習百寶箱 step by step」簡報，讓親師共同合作，按照SOP讓學生觀看學習影片 後，同步使用教科書、紙本教材、習寫作業與學習單等， 確保孩子的學習品質。

照片來源：新北市教育局提供