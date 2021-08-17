臺東縣政府2021年熱氣球嘉年華活動 中華電信定點測溫消毒機器⼈應用服務展示

「熱氣球是帶來幸福感、療癒人心的活動 我們做好防疫辦理」2021臺灣國際熱氣球嘉年華於8/ 14回歸主場地鹿野高臺舉行開幕自由飛，為活動揭開序幕。 每年熱氣球的開幕自由飛活動都象徵著「希望升空 美夢成真」的美好寓意，今年特別以「奧運英雄 臺灣熊讚」作為主題， 由臺東縣饒慶鈴縣長與台北市柯文哲市長一起進行Piball儀式 後，帶領熱氣球國家隊的HELLO KITTY、沙布喇．安德烈設計的曙光球、 臺灣觀光大使喔熊組長、 全聯福利熊及新加入的熊讚等臺灣籍熱氣球， 向奧運英雄致上最高的敬意。

為了讓外縣市民眾也能參與活動， 2021臺灣國際熱氣球嘉年華運用360ﾟ影像技術推出線上36 0開閉幕直播、每日繫留360直播以及週末360特別直播節目， 讓喜愛臺東的朋友，透過網路科技能零距離體驗活動。

中華電信配合2021臺灣國際熱氣球嘉年華開發「 定點測溫消毒機器⼈」，並於此次開幕自由飛活動首次使用， 結合人臉偵測及語音提醒功能加強防疫。 此次熱氣球嘉年華活動全程落實「實名制、量體溫、酒精乾洗手」 的防疫三步驟，取消現場售票，實施單一出入口及總量管制， 並有完善的分區人流管制。 縣府也呼籲臺東鄉親務必攜帶相關證件才能進入會場，活動期間也請 民眾落實配戴口罩、保持安全社交距離等防疫措施， 並隨時注意自身健康狀況。