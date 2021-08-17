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高端啟動AZ、莫德納混打試驗　台大長庚臨床試驗結果最快年底出爐

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/17 16:25
高端疫苗總經理陳燦堅17日表示，目前已經與台大與林口長庚2家醫學中心啟動AZ、莫德納混打高端疫苗的臨床試驗。（中央社檔案照片）

高端疫苗總經理陳燦堅17日表示，目前已經與台大與林口長庚2家醫學中心啟動AZ、莫德納混打高端疫苗的臨床試驗。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）高端疫苗總經理陳燦堅今（17）日表示，目前已經與台大與林口長庚2家醫學中心啟動施打第一劑AZ或是莫德納疫苗者，第二劑混打高端疫苗的臨床試驗，對象為護理人員，預計3至5個月數據結果即可出爐。

由於中央疫情指揮中心宣布將於8月23日開打高端疫苗，外界關注高端的生產計畫。中央社引述陳燦堅在今天高端疫苗股東會上說法，現階段原物料吃緊是最大瓶頸，包括瓶子、膠塞、盒子等，都持續面臨缺貨狀況，後端充填製程委託東洋生產，東洋已有備妥基本庫存，年底前滿足台灣500萬劑的合約需求沒問題。

不過，國際疫苗目前仍存在極大的供需缺口，加上變種病毒傳播力強，已有不少國家投入疫苗混打研究，陳燦堅透露，除了年輕人的試驗外，高端也已投入混打試驗。

報導中他指出，目前台大醫院與林口長庚2家醫學中心啟動阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）混打高端新冠疫苗的臨床試驗，將已施打第一劑AZ或莫德納的護理人員，追加第二劑高端新冠疫苗，預計3至5個月數據結果即可出爐。

陳燦堅說，疫苗混打在科學基礎上看起來比較沒問題，主要是受法規規範，需要將混打臨床試驗證明送交給法規單位，做進一步審查作業。

至於海外三期臨床部份，高端已在巴拉圭執行三期臨床試驗，同時申請當地緊急使用授權（EUA），巴拉圭政府有提出預採購的數量。
高端疫苗
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