美國退休軍人挺拜登 認無法改變阿富汗撤軍是｢解脫」

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合外電報導）曾兩次派駐阿富汗的美國退伍軍人、現職記者傑迪德（Laura Jedeed）指出，美軍無法找到可以永久改變當地的做法，她認為多年前是美國撤離阿富汗的最佳時機，而現在則是第二好的時機。

傑迪德在2008年以及2009-2010年兩度派駐阿富汗。她在接受MSNBC採訪的時候表示，十年前派駐當地就已經預見今日的局面。儘管美方20年來投入大量資源訓練當地警方與軍隊，她認為美國並不了解當地的情況，也不可能建立起永久的機制。美國在這個阿富汗困境中只有兩個選擇，「永久的駐守，或者離開。」

「最佳的撤軍時間點已是多年以前，但現在是第二好的時機，」Jedeed說道，儘管大批居民逃難的畫面令人難受，她仍然認為撤軍是對的選擇。

傑迪德也在部落格中指出，美軍在當地對抗塔利班的無力。阿富汗是世界上最大罌粟種植國之一，美軍每年都面臨如何處理罌粟田的困境。若置之不理，塔利班將勒索農民錢財以購買武器；然放火燒毀罌粟田，憤怒的民眾就會加入塔里班。

美軍採取第三種替代方案：提供化肥鼓勵農民改種小麥，但農民將化肥賣給塔利班來製作簡易爆炸裝置(IED)攻擊美軍裝甲車。

她坦言，知道塔利班的統治政權的黑暗，美國撤軍將對相信美方、與美方合作的當地人民造成衝擊，但塔利班有的是耐心，今日的局面終將來臨，美軍撤軍讓她感到「解脫」。