疫情警戒 弱勢家庭困境再亮紅燈　蔡依林四度代言《無窮世代》籲數位捐款助貧童

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導)長期關心弱勢兒少學習需求的Jolin蔡依林，有感疫情下遠距教學對弱勢兒少造成的學習硬體資源短缺，不僅率先捐款100萬，採購50台筆電幫助家扶孩子順利學習，更第四度擔任《無窮世代》代言人，呼籲社會大眾數位捐款助貧童，幫助孩子學習不間斷！

疫情自5月份爆發以來，已有約1/4的家庭生活與收入受影響，由於家扶弱勢家庭家長或主要照顧者學歷為國(初)中以下佔45.21%；64.78%單親家庭多數忙於生計、11.19%隔代教養家庭輔導孩子學習較有困難，貧童要翻轉人生脫貧，自身努力過程中要比一般孩子更堅定奮力，當遭遇挫折、缺乏資源，需要社會大眾關懷與支持。

家扶基金會搶先發出2,600萬元急難救助金；更因應期間停課所需學習資源，募集2,800台平板先補學童急需，然接續即將開學，弱勢孩子的學習挑戰正接踵而來。

家扶調查發現，超過8成孩子透過課業和才藝學習探索興趣，6成孩子能找到人生目標，8成孩子期待持續投入到學習活動中，但過程中孩子仍有隱憂，如無法負擔學費(65.5%)、無法負擔補習費(51.9%)、家長無法指導課業(42.0%)。

調查也顯示，停課前即有41.5%孩子曾透過網路自學經驗，孩子求助的對象除多數為師長同學，38.6%自己翻課本或參考書找答案，24.9%自己上網查資料。

而根據最新《數位捐款調查》發現，56.1%民眾透過網路社群得知公益團體募款訊息，且52.8%曾使用過數位捐款，選擇使用的原因為過程快速便利(89.7%)、容易使用(62.6%)、免使用現金和出門(52.0%)等。現在人與人之間必須保持安全距離，但「數位化」卻能讓愛心更快速傳遞，拉近了孩子與未來的距離！

家扶基金會林秀鳳處長表示：『家扶推動扶幼工作71年，雖然受疫情影響捐款，仍穩定推展各式服務，課輔班、才藝隊等方案轉為線上課程，社工人員提高電話或視訊訪視追蹤頻率、物資補助送到宅、線上輔導等，確保扶助兒少穩定學習與成長。

為促進捐款便利性也正逢防疫零接觸所需，家扶近年積極開通各式數位捐款平台，鼓勵社會大眾善用來支持家扶穩定推動扶幼服務，目前包括家扶官網線上捐款、LINE Pay、街口支付、Yahoo!公益、電信語音等，民眾可以更便利且安全的傳遞愛心！』

Jolin蔡依林一直以來都很關注弱勢孩子的學習困境，今年6月份三級警戒期間，因疫情停課不停學時，更主動關心家扶孩子的現況，得知弱勢學生在家線上學習缺少筆記型電腦，就率先捐款100萬，採購50台筆電幫助家扶孩子順利學習。

蔡依林表示：「COVID-19疫情雖然逐漸趨緩，但貧困家庭要回歸疫情前的生活會比一般人需要更長時間，在後疫情時代，弱勢孩子的學習與生活問題更需要大家持續的陪伴與關注。」

蔡依林說：「疫情悄悄改變了我們的生活方式，但同時科技也重新定義了距離，讓我們能即時傳遞關懷，可以更快速接力傳愛，一起幫助需要幫助的人。即使為了防疫減少外出或接觸，只要拿起手機、動動手指，透過數位捐款管道也能幫助孩子健康成長、安心學習！」