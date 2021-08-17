世界南島語族源自台灣 《南島起源》人類歷史最偉大的篇章

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 原住民族委員會今(17)日舉辦「南島起源」新書發表記者會，該書是第一本結合不同研究觀點，探究臺灣為南島語族起源的書籍，學者認為，南島語族的遷徙是人類歷史上最偉大的篇章，應該收錄於世界歷史的教科書中。

美國語言學家白樂思(Dr. Robert Blust)透過影片致詞，南島語族從台灣遷徙擴散的過程，繞了地球半周、經度206度，從馬達加斯加到復活節島，這是人類史上最偉大的篇章。

白樂思說，這本書所闡述的歷史，是他的國家美國，甚至是夏威夷的人，都不太了解的歷史，多數南島語使用者，無論位在哪個國家，使用哪種南島語，有些還定為國語，多數人仍不了解自己的歷史。這是他們應該要感到驕傲的歷史，這段歷史應該要出現在歷史課本裡，在學習世界史時，這段歷史應該要出現在這些歷史書籍中。現在由台灣出版的這本書，就是要讓更多人看見這段歷史，因此他覺得這本書相當重要。

澳洲考古學家貝爾伍德(Dr. Peter Bellwood)表示，台灣原鄉論中最重要的關鍵就是語言，在東南亞及太平洋群島有超過3億人使用南島語言，他們在單字和建構語言方面有許多共通點。語言學家一致認為，台灣是可以追溯南島語言的最古老地點。幾千年前，這些語言由台灣傳到了東南亞和太平洋島嶼。

貝爾伍德指出，南島語族最早起源於台灣，大概是5,000年前左右，看起來他們在台灣停留的時間差不多是1,000年。一般來說，大約4,000年前，他們經過菲律賓，3,500年前，他們從印尼中部、蘇拉威西島、婆羅洲進入印尼。這個時候他們向東邊。

3,000年前，他們到達了西太平洋的島嶼最遠到達了位於太平洋中部的東加和薩摩亞群島。大概是3,000年前，西元前1,300年前或1,500年前。最後，大概1,000年前，他們在夏威夷、大溪地和紐西蘭定居，他們其實是西元後1,250年才到紐西蘭，被記錄在歐洲中古世紀的歷史中，也就是說，人們在臺灣住了幾千年後才開始向外移動。

最後，貝爾伍德表示，目前台灣島上大部分的居民都是漢人。但原住民族對他來說，是讓台灣在世界上之所以這麼特別的原因，他希望台灣人民能夠瞭解到這點，也希望台灣政府在未來能夠持續支持南島語族的人民。

夷將Icyang主委表示，台灣原住民族是各界研究南島語族起源的重中之重。2019年台灣與美國、日本特別在帛琉舉辦「南島語言復振國際論壇」，從語言、考古、基因、及構樹研究等觀點，來探討南島語族的起源，也發現過去近半世紀以來的相關研究成果，大都指出台灣就是南島語族的起源地。他呼籲各界，共同珍惜我國原住民族與世界共享的南島語言與文化。

由夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod主任委員主持，帛琉共和國歐克麗大使、日本台灣交流協會池田忠孝主任、美國在臺協會林宏美政治官、外交部亞太司曾瑞利司長，以及中央研究院李壬癸院士、鍾國芳副研究員出席見證「南島起源」新書發表。著名語言學者夏威夷大學白樂思教授及考古學者澳洲國立大學彼得‧貝爾伍德教授都以預錄影片方式致詞。

照片由原住民委員會提供