台灣8/17增18例新冠肺炎　含4例本土、14例境外移入

台灣8/17新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣8/17新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中2例為居家隔離期間陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日均為8月16日，個案分布為臺北市、新北市各2例；其中2例為已知感染源、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月15日累計公布14,653位確診個案中，已有13,195人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案，為8名男性、6名女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國(案15975、案15980)、英國(案15976、案15977)、緬甸(案15981至案15989)、澳洲(案15990)入境，入境日介於8月3日至8月15日。





指揮中心統計，截至目前國內累計15,880例確診，分別為1,346例境外移入，14,481例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。