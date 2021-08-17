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逃出生天 美運輸機強載640人撤離喀布爾

機組員一度以為機上有800名逃難者。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/17 12:43
一架美軍C-17運輸機15日搭載640名阿富汗平民逃離喀布爾。( 圖 / Defense One)

一架美軍C-17運輸機15日搭載640名阿富汗平民逃離喀布爾。( 圖 / Defense One)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合外電報導）塔利班一夕佔領阿富汗首都喀布爾宣布建國，人民畏懼血腥統治倉皇出逃。外媒披露，美軍一架C-17運輸機15日搭載約640名民眾撤離阿富汗。

Defense One報導，據美國官員及所提供照片，在塔利班進入喀布爾當日，一架美軍C-17「全球霸王III」型運輸機（C-17 Globemaster III）開放救援阿富汗居民離境，然而上百名逃難者蜂擁而入，將整個機艙塞得水洩不通，機組人員一度以為搭載多達800人。

該運輸機代號「Reach 871」雖開放救援，但搶搭人數多過預期，機組人員最後並未驅離難民下機，而是做出了出發的決定。

推特上瘋傳疑似機組員與地面人員對話，其中機組員表示飛離喀布爾的機上有800名阿富汗逃難者，數字之大讓人為之咋舌。

根據匿名美國官員證實，實際上該班運輸機搭載約640名阿富汗平民離境。
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