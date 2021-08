逃出生天 美運輸機強載640人撤離喀布爾

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合外電報導)塔利班一夕佔領阿富汗首都喀布爾宣布建國,人民畏懼血腥統治倉皇出逃。外媒披露,美軍一架C-17運輸機15日搭載約640名民眾撤離阿富汗。

Defense One報導,據美國官員及所提供照片,在塔利班進入喀布爾當日,一架美軍C-17「全球霸王III」型運輸機(C-17 Globemaster III)開放救援阿富汗居民離境,然而上百名逃難者蜂擁而入,將整個機艙塞得水洩不通,機組人員一度以為搭載多達800人。

該運輸機代號「Reach 871」雖開放救援,但搶搭人數多過預期,機組人員最後並未驅離難民下機,而是做出了出發的決定。

推特上瘋傳疑似機組員與地面人員對話,其中機組員表示飛離喀布爾的機上有800名阿富汗逃難者,數字之大讓人為之咋舌。

根據匿名美國官員證實,實際上該班運輸機搭載約640名阿富汗平民離境。

