台灣宅經濟趨勢不變•遠傳代收、影音服務成長　中元普渡線上買氣•提前發燒

台灣民間習俗，在農曆7月間，各行各業的善男信女們會進行中元普渡，準備各式供品祭拜好兄弟、酬謝天地，希望討個好彩頭，也為自己祈求平安。 (中... 台灣民間習俗，在農曆7月間，各行各業的善男信女們會進行中元普渡，準備各式供品祭拜好兄弟、酬謝天地，希望討個好彩頭，也為自己祈求平安。 (中央社109年檔案照片)

（台灣英文新聞/社惠組 綜合報導）疫情趨緩，但宅經濟趨勢不變，遠傳電信觀察，代收交易金額年增成長20%至25%，且有持續成長趨勢，遊戲及影音服務使用率大增，準備中元普渡也轉向線上網購。

全台疫情看似趨緩，但用戶的習慣已明顯改變，宅經濟效應持續「高燒不退」，主打無接觸安全支付的遠傳帳單代收服務用戶依賴度大增，遠傳統計，至今年7月，交易金額較去年同期成長20至25%，且有持續成長趨勢。

為擴大服務用戶，遠傳電信即日起提供全球串流影音平台Netflix代收服務，用戶在Netflix官網綁定遠傳電信門號，即可使用電信帳單代收服務，免刷信用卡並能免除海外手續費、整合帳單方便管理。

根據遠傳觀察，用戶因在家時間變多，除遊戲及影音服務使用率大增，在家工作、學習的需求也十分明顯，辦公作業必備的Microsoft 365服務，交易人數較疫情前成長38%，即使降為二級之後，仍有超過2成5的增幅，顯示用戶需求仍持續殷切。

而遊戲部分，遠傳也觀察到，大多數玩家仍熱衷RPG以及策略類遊戲，但近期社交休閒類遊戲卻異軍突起，除了有熱門遊戲加持的因素外，也顯示玩家們在防疫期間透過遊戲交流的社交需求同步增溫。

隨著全國疫情仍持續二級警戒，民眾準備中元普渡轉向線上，中央社今天(17日) 報導, 遠傳friDay購物觀察，今年中元採購買氣已提前發燒，包含團購零食、罐裝飲料、金紙等普渡用品近一周買氣較前一周都呈現翻倍成長，尤其泡麵買氣更暴增10倍。

基於防疫考量，除在家自行祭祀普渡，遠傳friDay 購物今年也首次與大甲鎮瀾宮合作，推出鎮瀾宮線上代辦普渡服務，普渡後可將用品捐贈給弱勢團體，也可由遠傳friDay購物協助將普品寄回消費者手中。

台灣宅經濟趨勢不變•遠傳代收、影音服務成長 中元普渡也轉線上•買氣提前發燒