台北文化獎得主公佈！台灣文學先驅白先勇、「英語教母」彭蒙惠勇奪

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）第25屆台北文化獎今(17)日揭曉4位得主，分別專注於文學、新媒體藝術、藝術國際交流推廣及英語教育耕耘。

台北文化獎得主為台灣現代文學巨擘白先勇、打造藝術家國際交流平台的蕭麗虹、獲得威尼斯影展VR體驗獎首獎之新媒體藝術家黃心健三位得主，「特別獎」則頒給長年致力於台灣英語教育的「英語教母」彭蒙惠女士。

頒獎典禮預計於11月底於中山堂舉行，由台北市柯文哲市長親頒獎項。

白先勇 台灣現代文學先驅 刻劃多元族群文化歷史底蘊



(圖/台北市文化局)

白先勇1937年出生於廣西，為知名將軍白崇禧之子。幼年經歷時代動盪、輾轉遷居廣西、重慶、香港，後定居 台北，成長過程經歷不同社會與族群融合之環境，作品細膩悲憫刻畫外省族群的鄉愁、同性戀族群的邊緣與海外華人的徬徨等處境，近年亦著力於影視作品改編與推廣，並致力於推廣崑曲傳統表演藝術，企圖形塑全球華語使用者的共同文化歷史記憶。

白先勇於1960年就讀 台大外文系時，與歐陽子、陳若曦等同學共同創辦《現代文學》雜誌，是 台灣現代主義文學重要推手。雜誌除引介西方名家作品，亦刊登 台灣作者小說，是1960、70年代培育 台灣小說家的重要搖籃。

白先勇的個人創作也成績斐然，代表作短篇小說集《寂寞的十七歲》、《 台北人》、《紐約客》，散文集《驀然回首》，以及長篇小說《孽子》皆是膾炙人口的作品。白先勇擅長描寫歷史脈絡中因族群認同帶來的社會寫實情況，《台北人》即細膩刻劃了國民政府遷台時期遠離故土人們的生活情形，後被翻譯為英文版並成為華人文學經典；《孽子》描繪在當時社會不被接納的同性戀故事，成為 台灣同志文學重要作品，並改編為電視劇及舞台劇。

2004年起，白先勇自發為其所愛的崑曲擔任「義工」，集結眾多大師級前輩及劇場精英打造符合現代美學的青春版《牡丹亭》，舉辦全球巡演，並為崑曲著書、舉辦講座，不僅推動崑曲的復興，也將傳統表演藝術美學基石再度傳承給年輕世代。

白先勇對台灣文學、傳統藝術美學領域耕耘有目共睹，更獲國藝會第7屆國家文藝獎及第33屆行政院文化獎肯定，2021年恰逢代表作《 台北人》出版50週年，該作印證了這位文壇巨擘筆下融滙東西、人文薈萃的 台北特色，白先勇推廣文化多元與深度超過1甲子，榮獲 台北文化獎，實至名歸。

彭蒙惠 全民英語老師 台灣英語教育先驅



(圖/台北市文化局)

今年特別獎頒給從事英語教學與福音傳播逾70年的美裔教育家彭蒙惠。出生於1926年美國西雅圖的彭蒙惠今年恰滿95歲，1951年為傳福音輾轉來 台，1962年創立「空中英語教室」，成為華人世界英語教育的必讀教材，媒體更稱之為 台灣的「英語教母」。

彭蒙惠初抵 台灣時，有感當時 台灣剛開啟國際連結，卻缺乏英語相應語言能力，決心開始推廣英語教育，協助 台灣社會與國際接軌。彭蒙惠曾言「要把 台灣推銷出去，必須靠溝通，流暢的英語是溝通必備的工具」，因此創辦了「空中英語教室」，並同步推出英語教學廣播節目。多年來陸續衍生《空中英語教室》、《大家說英語》、《彭蒙惠英語》等不同英語程度雜誌，也配合科技設備，發展出相應的廣播、電視、網路及數位載具等多媒體工具，優良教學內容亦成為 台灣學校英語教學不可或缺的教材。「空中英語教室」全球每月同步發行，於華人世界影響力甚大。

彭蒙惠對偏鄉英語教育、英語城鄉差距的關懷不遺餘力，長年至偏鄉舉辦「雙語品格營」，更研發《Lucy Says》英語基礎教材，6年來已幫助近百個偏鄉課輔班及小學英語基礎教育，以實際英語教材及教學縮短城鄉英語差距。此外，彭蒙惠亦成立「天韻合唱團」至全球各地演唱，除傳揚福音更廣宣台灣，藉由音樂使世界看見台灣。數十年來台灣英語教育推廣生活，已成為彭蒙惠人生一部分，榮獲文化獎特別獎，當之無愧。

黃心健 VR作品威尼斯影展榮獲首獎 引領世界看見 台灣新媒體藝術



(圖/台北市文化局)

新媒體藝術家黃心健1966年出生，成長於藝術家庭， 台大機械系畢業後即赴美接受6年設計學教育。黃心健旅美時陸續擔任過矽谷研究員、電玩公司Sega與Sony娛樂藝術總監。在美國工作期間，黃心健開始反省與思考科技對人類的影響，毅然決定離開電玩工業回到 台灣從事藝術創作，並致力推廣跨域整合的STEAM(全世界電腦遊戲最大數位發行平台)教育，也開啟黃心健新媒體藝術創作之路。

在 台灣VR技術尚未純熟的年代，黃心健將科技作為工具，運用在美國豐厚的業界經驗，探索以科技藝術提升人類生活的可能性，其主導2010年花博夢想館「共生的旅程」互動裝置，優異表現亦獲總統府表揚「 台灣之光」系列人物。近年，黃心健專注於VR、互動、表演藝術、裝置藝術、動力機械等的大型新媒體製作，尤以革命性的VR作品備受國際矚目，也獲得各大國內外獎項肯定。與美國前衛音樂教母 Laurie Anderson 合作的VR長片作品《沙中房間》一舉拿下第74屆威尼斯影展「最佳VR體驗獎」，《失身記》則獲2020年奧地利電子藝術節「榮譽獎」及法國巴黎新影像藝術節最高榮譽「金頭顯獎」，2021年新作《輪迴》獲美國德州西南偏南影展(SXSW Film)評審團首獎及法國坎城電影市場展XR單元最佳VR敘事大獎，國際表現亮眼。

2020年，黃心健獲奧地利電子藝術節邀請擔任策展人，以「 台灣萬花筒」為策展主軸，號召不同世代的電子藝術家組成 台灣VR藝術國家隊，展現 台灣VR藝術在身體、自然、民族等議題的多樣思考，透過科技的多元應用將 台灣VR技術成果推向世界，讓世界看見 台灣的新媒體藝術實力。黃心健提升 台北國際能見度與光榮感，有目共睹，其新媒體實力受 台北文化獎表彰受之無愧。

蕭麗虹 打造藝術家國際交流平台 台灣藝術家最有力的後台



(圖/竹圍工作室)

1946年出生於香港的陶藝家蕭麗虹曾赴美攻讀經濟學、西洋美術史及性別議題，1976年後移居台灣，並開啟藝術收藏生涯。40餘年來以收藏藝術家作品支持不同時期台灣藝術家，並在早期政府尚未完整發展文化政策時，成為 台灣藝術進駐、閒置空間再利用推手。

蕭麗虹於1995年創立國內第一座非營利國際藝術村「竹圍工作室」，是 台灣成立藝術村的先驅，於國內外擁有高知名度，以民間自營方式提供藝術家展演、工作的空間。「竹圍工作室」不僅是各世代藝術家發展前衛作品的孵化場域，更與諸多國際藝術平台密切交流，將 台灣藝術家推向國際，在當時「藝術家」並不被視作正式職業的困境下，「竹圍工作室」成為藝術家強而有力的後盾，成立25年來，曾進駐「竹圍工作室」或透過該平台出國的藝術家多達400餘位。

蕭麗虹亦長年關注環境永續、藝術發展與社會參與，積極推動公共藝術及藝術行動理念，其中與吳瑪悧所共同發起的「樹梅坑溪環境藝術行動」即獲第11屆台新藝術獎殊榮。為改善藝術界整體性別差異環境，2000 年時，蕭麗虹與賴純純等多位女性藝術家共同成立「台灣女性藝術協會」，成為 台灣第一個以關注女性藝術家、推動及協助女性在藝術產業中發展之組織。

2021年，成立滿25年的竹圍工作室雖將宣告於年底關閉，蕭麗虹仍會持續積極參與各式文化行政事務，於國際連結及公共藝術領域發展所長，將藝術的社會影響力擴散至社會大眾，蕭麗虹在地行動、國際連結的努力，開拓市民文化視野，獲頒文化獎名符其實。