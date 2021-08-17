美軍陷阿富汗中俄得利 拜登捍衛撤軍決定

拜登今(17)日於白宮發表談話，力陳撤軍阿富汗的勢在必行。(圖 / 翻攝自The White House YouTube) 拜登今(17)日於白宮發表談話，力陳撤軍阿富汗的勢在必行。(圖 / 翻攝自The White House YouTube)

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合報導）伊斯蘭武裝組織塔利班以迅雷不及掩耳之姿接掌阿富汗，美國總統拜登被砲轟執行撤軍是場「災難」。拜登今（17）日發表演說反擊，並強調阿富汗淪陷是其領導人與軍隊無意對抗塔利班，而中國與俄羅斯更樂見美國現在阿富汗中繼續消磨資源。

8月15日塔利班（Taliban）兵臨首都喀布爾（Kabul），該國總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃國外，數千群眾蜂湧入機場想要尋求生路，更有民眾不惜攀上起飛的美國軍機，最終摔落而死。阿富汗一夜變天，引發美國與論譴責拜登（Joe Biden）選擇執行川普的撤軍策略就是｢選擇災難｣。

拜登今日於白宮發表談話，力陳撤軍阿富汗的勢在必行。他表示撤軍的責任由他承擔，他對現在阿富汗當地的事態「深感難過」但即便遭受批評，他對撤軍決定不後悔。

拜登指出，20年前美國軍事介入阿富汗的目標是抓住製造911恐攻的蓋達組織。並確保阿富汗不會成為該組織基地再次發動恐攻。而此目標十年前已經達成，蓋達首腦賓拉登（Osama bin Laden）已伏誅。

拜登強調，｢我們在阿富汗的任務來都不是建立或創造一個統一、集中的民主國家，」而是「防止對美國本土」的恐怖攻擊。

拜登表示堅定支持撤軍的決定，20年以來他深刻的認識到，從來都沒有美軍撤出阿富汗的「好時機」。

拜登也承認，阿富汗的淪陷「比預期的快」，而這是因為該國領導人出逃以及軍隊放棄戰鬥。而這樣的發展更體現了美國現在撤軍是「正確的決定」。

「美國軍隊不能也不應該因阿富汗軍隊都不願為自己打的仗而犧牲，」拜登說。

拜登也指出，美國真正的對的戰略競爭對手中國與俄羅斯，最期望看到美國無限期地將數十億美元的資源以及注意力投入阿富汗。

對於現階段美國在阿富汗的任務，拜登表示，將繼續以美國的外交、國際影響力以及人道救援來支持阿富汗民眾。也將繼續為「婦女和女童」的權利發聲。

現階段有6000名美軍在阿富汗協助美國及盟友的文職人員自喀布爾機場撤離，未來也將撤離當地的美國公民，並為符合條件的阿富汗人提供遷出阿富汗的援助。

拜登強調，已向塔利班表明，若美國的撤離行動受阻，必要時將會以壓倒性的力量捍衛撤離行動。