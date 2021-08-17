【疫情衝擊國旅】台灣飯店業陸續精簡人力　鎖定宅食經濟•主廚直接到府上菜

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情衝擊國旅，靠外帶生意苦撐的飯店業除了開源，也得節流，繼去年(2020年) 12月台北君悅酒店祭出一波人事精簡後，寒舍集團也在7月執行優退方案及組織重整，啟動瘦身計畫。

另一方面, 國內COVID-19疫情趨緩，各縣市開放內用，不過仍有不少飯店業者持續開發外帶市場，就有業者讓主廚直接到民眾家中上菜。

以上圖片均截取自hotelroyal.com.tw

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，雖然各縣市已開放餐廳內用，但業者評估仍有不少民眾對於外出用餐持觀望態度，因此除了主推內用優惠外，外帶市場也求新求變。

北投老爺酒店看準宅食經濟持續延燒與居家聚餐商機，推出「私廚．宅宴」專案，飯店主廚到府上菜，由私廚管家與飯店主廚提供專屬服務，從菜色設計、餐桌布置、桌邊服務到美饌料理一系列皆可客製化設計。

北投老爺酒店表示，因疫情影響造成餐飲消費型態轉變，消費者逐漸傾向購買自煮食材箱或即時料理包，將宅食經濟推向高峰，因此順勢推出宅食進階選項，打破飯店制式服務，主打飯店餐廳主廚與服務團隊到府上菜。

出發到民眾家中的是PURE法式餐廳主廚陳之穎，料理資歷已20多年，曾至法國米其林餐廳及澳洲分子餐廳見習，回台後效力於多間知名飯店，專注鑽研法式料理，最注重的是法式料理手法結合在地食材，完整呈現食材的健康原味。(更多詳細資訊 超連結在此)

晶華酒店集團旗下美食外帶外送平台「晶華美食到你家Take Regent Home」，則趁疫情趨緩機會進行虛實整合，將線上與線下服務連結，8月13日至31日於酒店一樓中庭的azie另開設「情人節限定－愛放閃」餐廳。

台北老爺大酒店則是推出壽喜燒外帶組合，讓旅客在家就能品嚐道地日本壽喜燒鍋物。

疫情重挫飯店業營運，市場傳出，旗下擁有台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店的寒舍餐旅集團啟動大規模瘦身計畫，規模近百人。

對此，寒舍並未回應瘦身計畫人數規模，但表示因為疫情嚴重衝擊餐旅業，寒舍7月執行優退方案及組織重整，面對這波疫情危機，不得不做出這改變與調整。期待疫苗接種後，國內與國際旅遊回穩，再創觀光旅遊高峰。

中央社16日報導, 寒舍餐旅日前公布第2季財報，受疫情衝擊，第2季合併營收新台幣4.14億元，季減49.62%，年減9.72%；稅後淨損2.6億元，虧損幅度季增2.45倍，年增2.35倍；稅後每股虧損2.33元，上半年每股虧損3.01元。

相較於去年第2季每股虧損0.7元，寒舍今年第2季因本土疫情5月開始急遽升溫，國內住房及餐飲消費力道緊縮，對餐旅營運衝擊遠高於去年。

台北君悅酒店則表示，因應疫情調整，去年12月有祭出一波人事精簡，優退、資遣人數約80人，今年6月、7月疫情最嚴峻時，君悅有提報全體員工無薪假計畫，以共體時艱，好在外送、外帶、快閃方案等動能挹注，對館內營運有撐，目前團隊不考慮人力精簡計畫。

展望後續，君悅指出，台北市飯店8月住房率不樂觀，平均10%到15%，君悅後續將針對週年慶持續推出餐飲與住房行銷方案，爭取市場更多關注度。