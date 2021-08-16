中國在杜拜有黑牢？ 異議人士配偶爆料遭綁架關押

吳歡（右）與未婚夫王靖渝在烏克蘭一處安全地點受訪（圖／AP） 吳歡（右）與未婚夫王靖渝在烏克蘭一處安全地點受訪（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美聯社獨家披露，一名中國女子控訴在杜拜遭中共官員架走，恐嚇關押多日。若屬實，這將是中國在海外設立秘密監獄的首個證據。

今年26歲的吳歡（音譯）透露，她的未婚夫是一名異議份子，為了怕被遣送回國，她在杜拜逃亡過程中，竟在飯店內被中國官員綁走，送至一處別墅改裝的監獄，一關就是八天，同時間至少還有兩名維吾爾人也淪為階下囚。

吳歡表示，拘禁期間，她被訊問、威脅，不得已簽下指控未婚夫騷擾她的法律文件後，才於6月8日獲釋，目前正與未婚夫在荷蘭尋求庇護。

針對此一控訴，中國外交部矢口否認，中國駐杜拜使館、杜拜官方也未回應。由於吳歡未能確切指證黑獄所在位置，美聯社無法單方面證實女子說法，但她的護照資料、手機錄下的官員訊問內容，以及她傳給一名牧師求救的訊息，都為事件增添了真實性。

若此事為真，吳歡的說法將是北京在海外設「黑獄」的首筆證詞，也凸顯了中共為了逮到異議份子、貪官，或維族等少數民族人士，是會如何不擇手段，動用龐大的國際影響力遂其目的。

據報導，黑牢在中國並不少見，往往是設在賓館房間，用以對付讓地方政府頭疼的不滿民眾。杜拜本身也不乏遣返維吾爾人的黑歷史，更是與外國政府「勾結」秘密審訊外籍人士的專家。人權份子Radha Stirling就表示，與他合作的人士中，至少有加拿大、印度與約旦人，都曾揭露被拘禁於阿拉伯聯合大公國的各處別墅中。

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