中國在杜拜有黑牢？ 異議人士配偶爆料遭綁架關押

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美聯社獨家披露，一名中國女子控訴在杜拜遭中共官員架走，恐嚇關押多日。若屬實，這將是中國在海外設立秘密監獄的首個證據。
今年26歲的吳歡（音譯）透露，她的未婚夫是一名異議份子，為了怕被遣送回國，她在杜拜逃亡過程中，竟在飯店內被中國官員綁走，送至一處別墅改裝的監獄，一關就是八天，同時間至少還有兩名維吾爾人也淪為階下囚。
吳歡表示，拘禁期間，她被訊問、威脅，不得已簽下指控未婚夫騷擾她的法律文件後，才於6月8日獲釋，目前正與未婚夫在荷蘭尋求庇護。
針對此一控訴，中國外交部矢口否認，中國駐杜拜使館、杜拜官方也未回應。由於吳歡未能確切指證黑獄所在位置，美聯社無法單方面證實女子說法，但她的護照資料、手機錄下的官員訊問內容，以及她傳給一名牧師求救的訊息，都為事件增添了真實性。
若此事為真，吳歡的說法將是北京在海外設「黑獄」的首筆證詞，也凸顯了中共為了逮到異議份子、貪官，或維族等少數民族人士，是會如何不擇手段，動用龐大的國際影響力遂其目的。
據報導，黑牢在中國並不少見，往往是設在賓館房間，用以對付讓地方政府頭疼的不滿民眾。杜拜本身也不乏遣返維吾爾人的黑歷史，更是與外國政府「勾結」秘密審訊外籍人士的專家。人權份子Radha Stirling就表示，與他合作的人士中，至少有加拿大、印度與約旦人，都曾揭露被拘禁於阿拉伯聯合大公國的各處別墅中。
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大家好，我是王靖渝，我目前和我的未婚妻吴欢一同在荷兰王国申请政治庇护，感谢大家的关心与支持！— 王靖渝 (@WANGJINGYU2001) July 27, 2021
特别感谢傅希秋牧师和对华援助协会的大力帮助使得我和我的未婚妻能够顺利脱逃抵达安全回家，感谢家军老师一直以来的关心和支持，感谢各大国际公共媒体和自媒体持续的关注。 pic.twitter.com/vN6mwrsMx4