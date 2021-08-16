【阿富汗局勢】塔利班迅速奪城　美國憂恐怖威脅再起

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）當初為了剿滅賓拉登勢力而開啟的阿富汗戰爭，在20年後畫下難堪句點，民兵組織塔利班（神學士）迅速奪權，美國措手不及，倉皇撤離人員，儘管塔利班宣稱戰爭已落幕，美方卻憂心，彼長我消，恐怖主義的陰霾，恐將再次籠罩。

原本美方預估塔利班將於一個月內進逼首都喀布爾，不料事態發展過快，不到一周，首府陷落，甚至沒遭遇太多抵抗。大勢已去，連總統甘尼（Ashraf Ghani）都於15日逃離該國，宣稱此舉是為了避免喀布爾遭到血洗（bloodshed）。他並未透露逃往何處，但有傳言是往塔吉克避難。

美聯社報導，美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）向參議員表示，恐怖組織蠢蠢欲動，在當地重整旗鼓的速度，怕是會超出原先預期。

五角大廈6月時預估，如蓋達（基地）組織這類的恐怖份子，恐於兩年內在塔利班政權扶植下東山再起，但此一時程如今看來已顯得過於樂觀，情治單位正重新評估阿富汗局勢與隨之而來的威脅。

然而，隨著美軍撤出，偵蒐情報、監控恐怖活動等工作將益發困難。情治與軍事人員原本合作無間，如今沒了軍方庇護，間諜能發揮的空間大大縮減，要探悉阿富汗軍情與塔利班動向，談何容易。

塔利班在前總統川普任內與美國達成協議，不會支持蓋達等激進組織，以換來美軍全面撤出阿富汗。如今，美國只能改變戰略，在多方掣肘下，加強監控並驗證塔利班是否能兌現其承諾。