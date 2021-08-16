烏塗農再青年返鄉授藝 闢建線上森林療癒課程

新北市石碇區烏塗農再社區青年–黃政漢， 依自身興趣發展多種領域， 將過往獲得多樣生活經驗返鄉授藝傳承職人精神， 近年返鄉推動農村再生計畫，期望凝聚社區共識，防疫期間， 為打造社區成為深度自然體驗職人聚落及身心靈慢活小城的形象， 結合自身經驗架設網站、創建線上教學， 促進家鄉居民防疫也不忘學習，建構農村溫情讓居民生活更好。

烏塗社區早期是黑金歲月的重要據點，有臺松、修記等煤礦公司， 在不產煤的現在里民以務農為主， 主要農產有東方美人茶及文山包種茶、茶油等，也有許家麵線、 福田居鄉土餐廳等，好山好水好人情是烏塗的標竿。青年黃政漢， 自畢業後開設個人工作室透過所學專長承接各種不同需求的行銷專案 ，從自由接案、專精網站數據分析，今年更是參加農委會「 青年回留農村創新計劃」獲選， 計畫結合烏塗社區優美的自然環境展開放鬆舒緩以達身心平衡的體驗 課程，從古道散步出發， 結合當地茶文化做森林茶席並在烏塗社區靜謐的環境下， 透過學習溪流瑜珈或正念行禪來達到療癒身心的效果，黃政漢表示， 因受疫情影響許多家鄉長輩無法到山邊田野間從事身心靈活動， 規劃於8月17日向里民宣導線上教學， 透過簡單易操作的軟體點擊視訊連結即可上線， 課程主要以森林療癒系列，學習正念呼吸、 坐禪和行禪以及合適的瑜珈肢體動作， 加深高年齡的社區夥伴們對於新興事物的好奇與情感， 也歡迎有興趣民眾逕洽石碇烏塗社區粉絲團私訊報名。

農業局長李玟表示，每個農村都有其獨特的文化，農村再生計畫除了 促進地方產業發展也重視文化傳承，農業局鼓勵青年回留農村， 為此備有充足的資源與專業的輔導團隊來協助每位提出農村創新計畫 的青年，疫情改變農村居民生活方式， 青年透過創新觀點以線上線下合作模式開創防疫與科技新意象， 期盼為社區營造溫馨歡樂的農村。

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照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

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