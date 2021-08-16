退休教師獲終身成就 資訊女力大爆發 新北首創資訊有功獎3校5師獲表揚

新北市教育局去(109)年首創辦理「 資訊有功學校及人員表揚」，今年除個人獎項外， 特別增設有功學校獎項，共計表揚3所學校、5名教師及1名終身成 就獎教師，為獲獎學校及教師拍攝專屬影片， 並優先補助教學研究計畫，紥根資訊教育深化影響力。

教育局表示，疫情考驗學校數位環境與靈活應變的能力， 線上教學趨勢不可擋，為肯定第一線默默為資訊教學課程與數位學習 環境付出的資訊教師與學校，辦理「資訊有功學校及人員表揚」。 今年共計北新國小、成福國小及重慶國中等3校，獲頒「資訊有功學 校」；個人組共計海山國小吳瑞福老師、重慶國中蔡佩旻老師、 白雲國小陳淑蓉老師、雙溪國小林佳禾老師及江翠國中呂天齡老師， 獲頒「教學推廣類」資訊有功人員。

另外，感念資訊教育退而不休持續奉獻的教師，今年特別頒發「 終身成就獎」給在教育界奉獻超過30餘年的文德國小退休老師陳國 全老師。陳老師擔任新北市國小資訊輔導團、自由軟體中心、 校長科技領導社群諮詢顧問多年，退休後仍用心協助團務， 長期關注各校資訊環境建置，並擔任全國各縣市Scratch程式 設計競賽講師、評審，迄今仍持續獲邀至全國各縣市擔任資訊教育、 資安管理講師。教育局表示， 陳老師終身致力在新北資訊教育的教學推廣、 網管維護與軟體開發等，都有卓越付出與貢獻，獲得各界一致肯定。

學校組獲獎學校北新國小推動資訊教育長達8年， 歷任校長科技領導成效卓著，將資訊教育融入校本課程， 未來課程規畫也將朝科技輔助自主學習及AR、VR創新教學為主軸 。成福國小的創新活化課程，也成功展現資訊教學成效及學習績效。 重慶國中擔任新北市智慧學習領航學校國中組中心學校多年， 推動資訊教育質量並重。

個人組2位獲獎女性教師，突破傳統性別刻板印象， 擔負資訊教育推廣及架設學校數位學習、網路環境的重責大任， 為資訊教育開啟女力崛起新視野。白雲國小陳淑蓉老師擔任資訊組長 5年，帶領團隊教師研發科技特色教學模式「F5E STREAM 2.0」與雲端校本課程， 撰寫專欄於媒體發表行動學習實施經驗與成果， 提升資訊教育能見度。校長洪國維表示，年僅35歲的陳老師是此次 最年輕的獲獎者，兼具數學、資訊與英文跨領域專長的思維在推動資 訊教育上更前瞻、更國際化。

重慶國中蔡佩旻老師擔任資訊組長10年，執行科技輔助自主學習、 智慧領航學校等多項計畫，身為因材網、學習吧種子講師， 運用創新教學模式融入課程，每年皆帶領團隊教師成果分享， 所推動的行動學習課程「e 遊微鏡、創藝無限」更獲得新北市109年度教學卓越獎教學團隊國 中組甲等。蔡老師表示，回想過程有說不盡酸甜苦辣， 最大收穫無論業務或課程，不斷學習精進， 期待未來有更多夥伴一起推動執行，讓學生學習更多元。

張明文局長表示， 獲獎學校及教師多年來在資訊教育上投入許多心力與時間， 除了維護校園網路或資訊設備外，更積極改善班級資訊應用環境， 帶領學生運用科技自主學習，對於資訊科技跨域教學功不可沒， 期待藉由表揚鼓勵更多老師用心投入在資訊教育上， 帶領新北市更多的孩子透過資訊能力，具備未來世代的競爭力。

照片來源：新北市教育局 提供

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